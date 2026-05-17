Colón encendió una alarma en Caseros: preocupación por la lesión de Federico Lértora

El capitán sabalero salió lesionado en el primer tiempo del empate ante Estudiantes y ahora será evaluado por una molestia en la zona de los aductores.

El empate frente a Estudiantes de Buenos Aires dejó mucho análisis futbolístico en Colón , pero también una preocupación concreta pensando en lo que viene: la situación física de Federico Lértora.

El mediocampista y capitán rojinegro debió abandonar el partido a los 31 minutos del primer tiempo luego de quedar tendido en el césped del estadio Ciudad de Caseros. La escena encendió rápidamente las alarmas, incluso antes de que el cuerpo médico ingresara al campo, ya que Pier Barrios inmediatamente pidió el cambio al banco de suplentes, entendiendo que el volante no podía continuar.

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La salida de Lértora modificó claramente el desarrollo del encuentro. Más allá del ingreso de Agustín Toledo, quien volvió a mostrar condiciones para ser tenido en cuenta, quedó evidenciado el peso específico que tiene el capitán dentro del funcionamiento del equipo.

Un jugador clave para Medrán en Colón

Lértora se convirtió en una pieza central para Colón. No solamente por su experiencia y liderazgo, sino también por el equilibrio que le aporta al mediocampo, la capacidad para ordenar al equipo y el temperamento que transmite dentro de la cancha.

Su salida coincidió con el mejor momento de Estudiantes en el partido. Hasta allí, el Sabalero parecía tener controlado el desarrollo, pero a partir de la ausencia del volante perdió presencia en la mitad de la cancha y el local comenzó a crecer.

Luego del encuentro, el mediocampista evitó hacer declaraciones extensas ante los medios presentes en Caseros, aunque dejó una frase que abrió el interrogante sobre la gravedad de la lesión: “Habrá que ver qué es lo que tengo”.

Todo apunta a que en el comienzo de la semana se le realizarán estudios médicos en la zona de los aductores para determinar el grado de la lesión.

Un antecedente reciente que preocupa

La situación genera aún más atención porque no es la primera vez que Lértora acusa problemas físicos en esa región muscular.

Ya había sufrido una molestia similar en el encuentro frente a Godoy Cruz de Mendoza, lesión que incluso le impidió ser titular posteriormente en el empate 1-1 ante Los Andes en Lomas de Zamora.

Por eso, en Colón seguirán de cerca su evolución durante los próximos días, sabiendo que se trata de un futbolista determinante para la estructura del equipo.

¿Quién puede reemplazarlo?

El próximo compromiso del Sabalero será el domingo 24 de mayo desde las 18 ante Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López.

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En caso de que Lértora no llegue en condiciones, Ezequiel Medrán analiza dos alternativas principales para ocupar su lugar: Agustín Toledo, quien ingresó justamente en Caseros, o Darío Sarmiento, con características diferentes y mayor vocación ofensiva.

La decisión dependerá también del perfil de partido que imagine el entrenador, aunque está claro que reemplazar a Lértora no será una tarea sencilla para Colón.