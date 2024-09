Colón ganó un partido clave ante Morón y vuelve a meterse en la pelea por el primer puesto

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Colón en el partido ante Morón en Santa Fe

En el desarrollo del juego, el nivel evidenciado por el Sabalero fue muy pobre. Por momentos fue superado por un equipo realmente limitado como lo es el Gallo, que le jugó de igual a igual.

Pero el destino le hizo un guiño al Sabalero y le dio una vida más. Los resultados antes del partido lo habían favorecido y el gol en el final del Talpone y el que desperdició Vaquero es una señal inequívoca de que Colón sigue siendo candidato.

Colón jugó un mal primer tiempo

Poco y nada pasó en el primer cuarto de hora. Colón y Deportivo Morón se repartieron el balón, en medio de muchas imprecisiones, pero jugando lejos de los arcos.

Y es que si bien el Sabalero tenía la necesidad de salir a buscar el partido, se mostraba errático en el manejo de la pelota y es por eso que no lograba imponerse en el dominio del encuentro.

El elenco rival no se metió atrás y salió a pelear el partido. Incluso en esos primeros minutos insinuó algo más que Colón. Sin generar ninguna chance clara, pero merodeó el arco rojinegro en un par de ocasiones.

A Colón le costaba progresar en ataque y cuando se acercaba al arco del Gallo, se terminaba equivocando. La disposición táctica que implementó Rodolfo De Paoli fue modificada promediando el primer tiempo.

Y es que el entrenador dispuso que Nicolás Talpone arranque como carrilero por derecha y se observó que no estaba cómodo en esa posición. Por ello, se corrió al centro y fue Joel Soñora el que se recostó por la banda.

Colón intentó comenzar a jugar por abajo, con varios pases seguidos, pero le faltaba cambiar el ritmo para inquietar en ataque. Lo hacía todo demasiado previsible y eso le facilitaba las cosas al elenco visitante.

A los 30' De Paoli decidió sacar a Sebastián Prediger quien no quería salir. Y es que el experimentado volante había sufrido un fuerte traumatismo en el hombro, producto de una caída. En su lugar ingresó Alan Forneris.

La primera aproximación de Colón llegó a los 36' con un tiro libre ejecutado desde la izquierda por Brian Farioli que terminó cabeceando desviado Hernán Lópes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1830427242272366913&partner=&hide_thread=false COLÓN LE GANÓ A MORÓN EN SANTA FE



Talpone le dio la victoria al Sabalero a falta de seis minutos para el final. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/1V7wQtG8cC — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2024

El desarrollo del partido era muy pobre, con dos equipos que hacían poco y nada para ganar el partido. Infracciones, malos pases, apuro y falta de paciencia eran sinónimos que identificaban el juego de Colón.

Y la más clara del primer tiempo fue para Deportivo Morón a los 40' luego de una media vuelta de Mariano Bracamonte que propició una estupenda atajada de Manuel Vicentini quien voló para desviar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina, Morón volvió a avisar, dado que Matías Castro anticipó en el primer palo a Juan Antonini y el cabezazo se fue al lado del caño derecho, cuando Vicentini nada podía hacer.

Fue realmente muy pobre el primer tiempo que jugó Colón y Deportivo Morón fue más. De hecho dispuso de la chance más clara para abrir el marcador y no lo hizo por la notable intervención de Vicentini.

Un segundo tiempo en el que encontró la victoria

Para el inicio del segundo tiempo, De Paoli dispuso dos variantes. Afuera Antonini y Soñora, para que ingresen Ezequiel Herrera y Oscar Garrido.

Dos cambios lógicos, dado el desconcierto que había sido Colón en la primera etapa. Y en el arranque de la segunda etapa, el Sabalero salió a jugar con otra actitud.

De hecho, en un minuto generó más que en toda la primera etapa. Y es que a los 2' Brian Farioli se hizo cargo de un tiro libre y el balón salió al lado del caño derecho, cuando el arquero Juan Rojas solo atinó a mirar.

Colón se mostraba más dinámico con la pelota y comenzaba a arrinconar a Deportivo Morón. Que a diferencia del primer tiempo, retrocedía más de la cuenta.

El equipo rojinegro volvió a llegar mediante otra pelota quieta y con el mismo protagonista. A los 11' Brian Farioli ejecutó un tiro libre que por poco Paolo Goltz no alcanzó a cabecear y el arquero Rojas terminó rechazando con las manos hacia un costado.

A los 15' ingresó Javier Toledo en lugar de Genaro Rossi que no logró imponerse dentro del área. Si bien había marcado el gol ante Gimnasia de Mendoza, el entrenador se inclinó por mantener en cancha a José Neris.

Colón tenía la pelota pero le costaba encontrar espacios y es por ello que apostaba por los centros y los pelotazos frontales para que Javier Toledo se imponga en el área.

Sin tener el balón, Deportivo Morón generó una chance muy clara para convertir. Un centro desde la izquierda lo encontró a Bracamonte de frente al arco pero remató muy mal y la pelota se fue desviada.

Y cuando Colón era desesperación y nervios. Deportivo Morón le simplificó todo, ya que Emilio Lazza metió un rodillazo en la espalda de Facundo Taborda y el árbitro le mostró la tarjeta roja.

De ese tiro libre llegó el gol de Colón a los 39' en donde el Gallo se hizo el gol sol. Primero no alcanzó a rechazar un control largo de Talpone, luego un defensor cabeceó hacia un costado y otro de pecho le cedió el balón a Talpone quien de arremetida y de frente al arco remató de derecha para establecer el 1-0.

Era de la única manera manera en la que Colón podía ganar el partido. Ya que no había hecho méritos como para estar arriba en el marcador, pero Deportivo Morón evidenció todas sus limitaciones en las áreas y le regaló el gol con el que se llevó el partido.

Una victoria necesaria que lo pone a dos puntos del puntero que es Nueva Chicago. No le sobró absolutamente nada, de hecho fue malo el rendimiento, pero aprovechó la ventaja que le concedió el equipo visitante.

Y debió sufrir hasta el final por que en el quinto minuto de descuento, Iván Vaquero de frente al arco y dentro del área remató por encima del travesaño en lo que hubiese significado el empate que el equipo visitante mereció.

Síntesis

Colón: 1-Manuel Vicentini; 6-Hernán Lópes, 4-Juan Antonini, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 7-Nicolás Talpone, 8-Joel Soñora, 5-Sebastián Prediger, 10-Brian Farioli; 9-José Neris y 11-Genaro Rossi. DT: Rodolfo De Paoli.

Deportivo Morón: 1-Juan Rojas; 4-Rodrigo Arciero, 2-Brian Machuca, 6-Agustín Gómez, 3-Iván Vaquero; 7-Mariano Bracamonte, 8-Thiago Lauro, 5-Julián Vitale, 10-Lautaro Di Santo; 11-Santiago Sala y 9- Matías Castro. DT: César Monasterio.

Goles: ST 40' Nicolás Talpone (C).

Cambios: PT 30' Alan Forneris x Prediger (C), ST 0' Oscar Garrido x Soñora (C), Ezequiel Herrera x Antonini (C), 15' Javier Toledo x Rossi (C), 21' Fernando Barrientos x Lauro (DM), 26' Emilio Lazza x Sala (DM), 29' Facundo Taborda x Farioli (C), 44' Mauro Schonfeld x Di Santo (DM), Pablo Cáceres x Bracamonte (DM), Matías Romero x Castro (DM).

Expulsados: Emilio Lazza (DM).

Amonestados: Prediger, Forneris y Goltz (C), Machuca y Sala (DM).

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Brigadier López.