En charla con LT10 AM 1020, Bicho expresó: "En el mercado de pases nos movimos rápido, sobre todo con jugadores que el técnico quería. Cuando yo estuve en estos estudios dije que queríamos mantener la mayoría del plantel, pero luego nos encontramos con otra cosa, sueldos muy altos y futbolista que se querían ir. (Paolo) Goltz y (Sebastián) Prediger nos mostraron sus ganas de estar y de pelearla. Para Colón se terminó el mercado de pases, hoy (viernes) se cerró".

Victor Godano.jpg Víctor Godano hizo un balance del mercado de pases en Colón.

Apenas tomó la conducción, el mandamás sabalero se topó con ofrecimientos y jugadores que querían volver, como el caso de Luis Rodríguez. En este sentido, fue contundente: "Para ser sinceros, no estuvo en el proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que es una categoría distinta. No quiero desmerecerlo, porque lo que hizo en Colón fue impresionante, pero no estaba dentro de los planes de Iván. Nunca lo hablamos ni tuvimos contacto con el representante".

Respecto a la decisión de Facundo Garcés de no jugar más de Colón al frustrarse su pase al Alavés, resaltó: "Esto lo recibimos de herencia, pero está firmado por Colón y tenemos que respetarlo. Pascual Lezcano tiene que intervenir en la negociación como firmó la comisión anterior y estamos hablando en buenos términos con él. La salida a Lanús era muy favorable, 1.000.000 de dólares por el 50% del pase, el jugador no quiso. Está incumpliendo y no se presentó a entrenar cuando comenzó la pretemporada. Se lo dije a él, te entiendo y respeto, pero no comparto. Yo fui jugador de Colón y nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Cada uno tiene su opinión y no vamos a cambiar de posición si la oferta sigue siendo la misma. Colón no va a cambiar si no cambia la oferta".

Facundo Garcés.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En otro tramo de la charla, el presidente contó en qué término de concreta la desvinculación de Ramón Ábila, pero sin precisar lo económico, a la postre lo que más interesaba: "Le dimos un permiso para que pueda entrenar en Barracas Central. Siempre se habló con él por una rescisión personal. Se perdonó una deuda de Colón, además de un monto que no vamos a decir por el momento, sí en la asamblea. No quería jugar en Colón. Tiene 34 años y no queríamos tener gente que no quiera estar".

Godano y las deudas en Colón

"Rescindimos con Ángel (Cardozo Lucena) ayer (por este jueves). No es que no lo queríamos y ofrecimos bajarle su sueldo. Nosotros queremos que nuestros capitanes sean los sueldos más altos, de ahí para abajo para que todo esté claro. No queremos que venga alguien de afuera y cobre 10 veces más. Ángel vino con otra expectativa a Colón, arreglamos dándole algo que le correspondía, también achicamos una parte del préstamo con Cerro Porteño y conseguimos financiación. Ángel nos donó colchones para la pensión", narró Godano.

Angel Cardozo Lucena.jpg Prensa Colón

Eso sí, enunció que la situación con Alberto Espínola es muy diferente y podría deparar en juicio: "Hubo varias cosas. El abogado que estaba haciendo su trámite renunció y nosotros tomamos esto. Él se fue de Santa Fe, se siente jugador libre y para nosotros no es así. En este caso iremos a la justicia, no queremos siempre llegar a eso, pero en esta situación es así. Hoy se le debe un dinero, pero hay cuotas a vencer que suman más de 600.000 dólares. Estamos hablando en buenos términos, entablamos buena relación con su representante. Colón tiene parte del pase de (José) Neris. Arreglamos también lo de (Germán) Conti y (Favio) Álvarez".

Alberto Espínola.jpg IG betoespinola

En el final, aclaró la situación de los jugadores a los que Iván Delfino no iba a considerar: "Hubo un mal entendido, no se les dijo que quedaban libres, sino que iban a correr un poco de atrás. Por ejemplo, con (Nahuel) Curcio hablé en la práctica, luego con el técnico y hasta los referentes hablaron con él. De parte nuestra está todo perdonado, tal vez estaba enojado y dijo cosas que no eran. El caso de (Bautista) Ojeda, que está en Talleres, nos dijeron que no van a recibir un pibe por patria potestad y quieren hacer un convenio con Colón. Acá las leyes no nos favorecen. El descenso no nos favorece y tampoco no tengamos tercera".