Garcés disparó contra Vignatti y le apuntó también a Godano

Facundo Garcés no jugará más en Colón, pese a tener contrato vigente. El defensor no pudo finalmente cumplir con su deseo de ponerse la camiseta del Alavés, aunque ese sueño lo concretará más adelante. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 el marcador central salió a aclarar la situación y le apuntó a la anterior y a la actual comisión directiva.

"Era un sueño para mi jugar en el Alavés, poder hacerlo en la Liga de España y enfrentar a los mejores jugadores. Se trataba de una apuesta deportiva y no tenía que ver con el dinero, ya que era mi ilusión. Por ello, propuse destinar mi 15% por ciento para las inferiores y me hacía cargo del porcentaje que iba destinado a El Quillá que también era de un 15%", comenzó contando.

Para luego agregar "Esa oferta del Alavés, Colón la había aceptado pero apareció un bendito papel, en el cual hay una exclusividad de venta para el empresario Pascual Lezcano quien era el representante de Lucas Viatri. Este tipo al que no conozco, tenía un papel firmado por José Vignatti y Gustavo Ingaramo que tenía que cobrar el 7% por ciento de una venta mía y por eso quedé prisionero de ese papel".

LEER MÁS: Así será la venta de entradas para ver el debut de Colón

Siguiendo con el tema indicó: "Vignatti le dio mi pase de garantía antes dejar el mando, el 7 de noviembre le firmó un papel a este representante, con una garantía de un millón de dólares, atado a mi pase. Buscamos una solución con abogados y más, pero si me voy o no, Colón debe plata y le tiene que pagar a este representante".

"La actual comisión directiva tuvo un mes y medio para buscar una solución pero se fueron contradiciendo, jugaron con mis sentimientos, jugaron conmigo y no pensaron en mi persona. Siempre les dije que no quería jugar más en el fútbol argentino. Tengo 24 años y nadie me garantizaba llegar a Europa, por eso no quería ir a Lanús. Y el dinero de esa posible venta a Lanús se la llevaba esta persona (Lezcano)", sentenció.

En otro tramo de la charla, Garcés manifestó: "Por eso siempre dije que era el Alavés o nada. En Colón estuve tres años sin contrato, fui campeón, pero se se aprovecharon de mí. Hicieron negocios a mis espaldas. Soy víctima de todo esto y estoy quedando como un villano. Me entregué al 110 por ciento por Colón y estoy tranquilo, saben que soy una persona hecha y derecha. Me ensuciaron por algo que yo no tengo nada que ver".

LEER MÁS: Cardozo Lucena rescinde en Colón y vuelve a Paraguay

"¿Qué se puede esperar de la dirigencia que se fue? Pero también estoy molesto con la actual que también jugó conmigo, tapando el negocio sucio y usándome a mí. Estoy enojado con los que se fueron y con los que están. A mitad de año pasado hubo una oferta de México y José (Vignatti) me pidió que me quede y me dijo que en diciembre me iba a dejar ir y confié en eso. Pero después encontramos este papel y es difícil de entender", reveló el marcador central.

El enojo de Garcés siguió y tiró: "Quedé preso de esta situación y quiero que se esclarezca. La solución estaba, pero ellos quisieron hacer negocio con otra institución. Te piden sentido de pertenencia, pero después los primeros perjudicados somos nosotros y tuve que soportar todo lo que dijeron en estos días. Duele la situación porque uno se brindó al máximo, duele de la forma en que se nos destrató y se nos descuidó".

LEER MÁS: Delfino finalmente contaría con Déboli y Laborie en Colón

"Lo primero que deben hacer es cuidar el patrimonio, pero se equivocaron de camino. Lo que el hincha dice me duele y me afecta, aunque se que voy por el camino correcto. No se dio ahora, pero yo voy a ser jugador de Alavés. A los dirigentes le cerraban más los números de Lanús, pero a mí se me trunca el sueño. De todos modos, a mitad de año puedo viajar y firmar un precontrato, ya que voy a ser jugador de Alavés", reveló.

Y en el final Garcés aseveró: "Jugaron a mis espaldas y esto no pasa por una cuestión de dinero, sino por la ambición deportiva de jugar en Europa. El hincha de Colón sabe bien que siempre me brindé por el equipo. Fui campeón, jugué la Libertadores y logré ser capitán. Amo a Colón y estoy tranquilo porque siempre fui por el camino correcto. Me usaron como garantía de una deuda y quiero que todo esto se aclare".