Un informe de Argentinos por la Educación analizó los resultados de las pruebas Aprender y las evaluaciones provinciales de alfabetización. Aunque hubo avances en primaria, solo el 20% de los estudiantes que terminan la secundaria alcanza los niveles esperados en Matemática.

El 76% de los alumnos de primaria alcanzó desempeños satisfactorios en Lengua

Los aprendizajes de los estudiantes de Santa Fe muestran avances en algunas áreas, pero también dificultades que persisten y se profundizan a medida que avanzan las trayectorias escolares. Así lo revela un nuevo informe de Argentinos por la Educación , que reúne los resultados de las pruebas Aprender y las evaluaciones provinciales de alfabetización para analizar el desempeño educativo en las 24 jurisdicciones del país.

El documento, titulado Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia, presenta una radiografía del sistema educativo y permite identificar tanto las mejoras registradas en los últimos años como los conocimientos que todavía representan un desafío para los alumnos santafesinos.

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Uno de los datos positivos aparece en Lengua en sexto grado de primaria. Según los resultados de las pruebas Aprender 2025, el 76% de los estudiantes de Santa Fe alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados. El porcentaje representa una mejora de 11 puntos porcentuales respecto de 2023, cuando había sido del 65%.

Además, el resultado provincial se ubicó prácticamente en línea con el promedio nacional, que llegó al 77%.

En Matemática, en tanto, también se registró una recuperación. La proporción de alumnos de sexto grado con aprendizajes satisfactorios o avanzados pasó del 50% en 2023 al 54% en 2025.

Sin embargo, la comparación histórica muestra que todavía queda camino por recorrer. En 2016, el 62% de los estudiantes santafesinos había alcanzado esos niveles. De esta manera, pese a la mejora de los últimos dos años, el desempeño actual continúa ocho puntos porcentuales por debajo del registrado hace una década.

Solo el 20% de los estudiantes de último año de secundaria logró los niveles esperados en Matemáticas. gentileza

Los resultados de Matemática en la secundaria, el principal desafío

Las dificultades se hacen más evidentes cuando se analizan los aprendizajes de los estudiantes que están por finalizar la escuela secundaria.

De acuerdo con las pruebas Aprender 2024, el 57% de los alumnos santafesinos del último año obtuvo resultados satisfactorios o avanzados en Lengua. El dato coincide con el promedio nacional y representa una leve mejora respecto de 2022, cuando el indicador había sido del 56%.

El panorama es diferente en Matemática. Solamente el 20% de los estudiantes que cursan el último año de la secundaria alcanzó los niveles de aprendizaje esperados.

Si bien el porcentaje muestra una mejora de dos puntos respecto de la evaluación anterior, todavía se encuentra muy lejos del 34% registrado en 2016.

La comparación evidencia un retroceso de 14 puntos porcentuales en ocho años y expone una de las principales dificultades del sistema educativo: lograr que los estudiantes consoliden los conocimientos matemáticos necesarios para resolver problemas y aplicar herramientas de mayor complejidad.

Alfabetización en Santa Fe: mejoró la lectura, pero persisten dificultades

El informe de Argentinos por la Educación también analiza los resultados de la evaluación de lectura realizada en octubre de 2025 a estudiantes de segundo grado, en el marco del Plan Raíz de alfabetización de Santa Fe.

En este caso, los indicadores muestran una evolución favorable. El promedio de palabras leídas correctamente por minuto aumentó de 43,2 en 2024 a 50,3 en 2025.

También creció la proporción de lectores fluidos, que pasó del 4,74% al 7,03%. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos que todavía se encuentran en la etapa de prelectura descendió del 7,5% al 5,78%.

Sin embargo, los resultados también reflejan dificultades en los primeros años de escolaridad. Solamente el 31,8% de los estudiantes alcanzó el perfil lector esperado, al ubicarse en los niveles intermedio y fluido.

En el otro extremo, el 33,4% permaneció en situación crítica. Este grupo comprende a los alumnos prelectores y principiantes que todavía presentan dificultades significativas para desarrollar las habilidades necesarias de lectura.

Los datos reflejan avances en la alfabetización inicial, aunque también muestran que una proporción importante de chicos necesita reforzar sus capacidades lectoras durante los primeros años de la primaria.

Casi todos llegan a sexto grado, pero solo la mitad alcanza los aprendizajes esperados

Otro de los indicadores incluidos en el relevamiento permite observar la diferencia entre la continuidad de las trayectorias escolares y los conocimientos que efectivamente adquieren los estudiantes.

Entre los alumnos santafesinos que comenzaron primer grado en 2020, 96 de cada 100 llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar la escuela.

No obstante, cuando se analiza el desempeño académico, el resultado es diferente: solamente la mitad alcanzó niveles satisfactorios o avanzados de manera simultánea en Lengua y Matemática.

Esta diferencia pone de manifiesto que permanecer en la escuela no necesariamente significa alcanzar los aprendizajes esperados. Si bien garantizar la asistencia y la continuidad educativa constituye un aspecto fundamental, también resulta necesario que los estudiantes incorporen los conocimientos correspondientes a cada etapa de su formación.

En definitiva, el diagnóstico de Argentinos por la Educación sobre Santa Fe muestra una recuperación en Lengua y Matemática en la primaria, además de mejoras en los indicadores de alfabetización inicial. Sin embargo, las dificultades en Matemática, especialmente entre quienes están por terminar la secundaria, continúan siendo uno de los principales desafíos.

El objetivo del sistema educativo será sostener los avances registrados y fortalecer los aprendizajes desde los primeros grados de primaria hasta el último año de la secundaria, para que la permanencia escolar esté acompañada por una mejora efectiva en la calidad educativa.