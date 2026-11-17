Un relevamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Cámara de Centros de Inspección Vehicular analizó más de 202.000 controles durante el primer semestre. Detectaron más de 23.000 vehículos con fallas moderadas y otros 3.500 con deficiencias graves.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Casi la mitad de los vehículos en Santa Fe no la posee, generando preocupación vial.

Casi la mitad de los vehículos que circulan por las rutas de Santa Fe no cuenta con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una situación que preocupa a las autoridades provinciales por los riesgos que representa para la seguridad vial. La falta de este control encabeza ampliamente las infracciones detectadas por la Guardia Provincial durante los operativos de fiscalización.

El dato fue expuesto por Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), durante la presentación del primer informe del Observatorio de Seguridad Vehicular, elaborado junto con la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV).

“Un porcentaje creo que es inferior al 50% de los vehículos están cumpliendo con la revisión técnica vehicular, y para nosotros es una preocupación”, advirtió Torres.

El funcionario remarcó que la falta de RTO ocupa el primer lugar entre las infracciones detectadas en las rutas santafesinas. “La falta de revisión técnica vehicular sigue teniendo el primer lugar en la cantidad de actas de infracciones que hacemos con la Guardia Provincial en las rutas de Santa Fe, pero por lejos, 8 o 9 veces más que el resto de las faltas que se pueden cometer”, sostuvo.

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Más de 26.500 vehículos presentaron fallas

El relevamiento comprendió 202.773 inspecciones de vehículos particulares, de carga y de pasajeros realizadas durante el primer semestre de 2026 en los 29 centros habilitados de la provincia. Del total, el 47,6% presentó algún tipo de anomalía.

Entre los resultados, se identificaron más de 23.000 vehículos con fallas moderadas, que pueden agravarse si no reciben mantenimiento, y alrededor de 3.500 con deficiencias graves, consideradas un riesgo alto e inmediato para la circulación.

Los sistemas de iluminación, frenos, neumáticos y suspensión concentraron el 60,6% de las fallas detectadas. También se registraron problemas en la dirección, tanto en automóviles como en camiones.

Los vehículos de carga presentaron la mayor proporción de anomalías: el 63,6% de las unidades inspeccionadas evidenció algún tipo de deficiencia. Otro dato que llamó la atención de los responsables del estudio es que uno de cada cinco vehículos de entre cero y tres años de antigüedad ya registró problemas durante la revisión técnica.

Dos de cada tres siniestros fatales involucraron vehículos alcanzados por la RTO

El informe también analizó los siniestros viales con víctimas fatales registrados durante el primer semestre de 2026. En ese período se contabilizaron 172 hechos, de los cuales 115 involucraron vehículos comprendidos dentro del universo alcanzado por la Revisión Técnica Obligatoria.

Esto significa que aproximadamente dos de cada tres siniestros fatales involucraron unidades que deben cumplir con ese control. Además, el 46,5% de los hechos ocurrió durante la noche, un dato relevante si se considera que los sistemas de iluminación concentraron la mayor cantidad de fallas detectadas en las inspecciones.

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Desde el Observatorio señalaron que identificar y corregir las deficiencias en estos componentes constituye una medida preventiva para reducir los riesgos durante la circulación. Según las estimaciones del informe, los controles técnicos permitieron evitar potencialmente 215 siniestros viales durante el semestre.

El llamado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial

Durante la presentación, Torres destacó que el relevamiento permite conocer con mayor precisión el estado del parque automotor y orientar las políticas de prevención. También remarcó que la seguridad vial depende de distintos factores, entre ellos las condiciones de los vehículos, la infraestructura y el comportamiento de quienes conducen.

“Los vehículos tienen que estar en condiciones, así como tienen que estar en condiciones las rutas. Y por supuesto también nosotros, los que conducimos los vehículos, tenemos que hacer las cosas bien. Son los tres factores que influyen en los siniestros viales, más allá de las cuestiones climáticas, cuestiones externas”, expresó.

Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de realizar la revisión técnica y mantener los vehículos en condiciones antes de salir a la ruta.

“Alentamos, y sobre todo con este informe, que la gente tome conciencia de que descuidar el vehículo le puede significar una desgracia a la persona, a la familia, o a personas que comparten la ruta con ese vehículo”, concluyó.