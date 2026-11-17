Argentina ya disputa su segundo partido amistoso ante Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes en Cordoba, por otra fecha FIFA. Scaloni realizó cinco variantes con respecto a la derrota ante Uruguay.

La Selección Argentina llegó a este partido luego de una derrota ente Uruguay en la Bombonera. Scaloni realizó 5 combios en relación al partido anterior: Dibu Martínez por Gerónimo Rulli; Agustin Giay en lugar de Gonzalo Montiel; Leonardo Balerdi Por Román Vega; Máximo Perrone por Exequiel Palacios y el GianLuca Prestiani ocupando el lugar de Thiago Almada.

Argentina busca los caminos ante una Costa Rica que apuesta al cerrojo defensivo

El seleccionado costarricense sorprendió con una postura ordenada y rápidamente intentó disputar el protagonismo. Con un bloque compacto en la zona central, buscó reducir los espacios y complicar la circulación argentina. La Albiceleste, por su parte, comenzó a mover la pelota y a probar alternativas para romper el esquema defensivo de su rival.

Un rival cerrado y las primeras aproximaciones albicelestes

Costa Rica planteó desde el comienzo un partido de mucha concentración defensiva. Sus futbolistas se agruparon en el círculo central para impedir que Argentina encontrara conexiones y pudiera progresar con comodidad en campo contrario.

A los cuatro minutos llegó el primer intento del equipo argentino. Nico Paz recibió fuera del área y probó con un remate desde media distancia, en una señal de que la Selección buscaba variantes ante la falta de espacios por dentro.

Un minuto después, Argentina encontró una oportunidad a partir de la presión. La recuperación en terreno rival permitió construir un contraataque que tuvo a Enzo Fernández como protagonista. El mediocampista finalizó la acción con un disparo que se marchó desviado, aunque dejó en evidencia la intención albiceleste de aprovechar cada pérdida del conjunto centroamericano.

8 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO NICO PAZ CON UNA JUGADA DE JULIAN Y EZO FERNANDEZNico Paz empieza a encontrar sociedades para romper el cerrojo

A los 8 minutos del primer tiempo, Argentina volvió a aproximarse con una buena combinación ofensiva. Julián Álvarez y Enzo Fernández participaron en la construcción de la jugada que terminó con Nico Paz como protagonista. La Albiceleste intentó darle mayor velocidad a la circulación y encontrar espacios ante una Costa Rica que continuaba replegada en el centro del campo.

A los 19 minutos llegó la primera gran oportunidad para Costa Rica. El conjunto centroamericano encontró profundidad por el sector derecho, construyó una peligrosa llegada y exigió la intervención de Emiliano Martínez. El arquero argentino respondió con una buena atajada para evitar el empate y mantener el 1-0 de la Albiceleste.

A los 22 minutos, Argentina volvió a acercarse al segundo tanto. Julián Álvarez encontró el espacio para sacar un remate, aunque la pelota se elevó demasiado y terminó por encima del travesaño. La Albiceleste continúa buscando ampliar la ventaja ante un rival que también intenta lastimar de contraataque.

A los 29 minutos, la Selección construyó una interesante acción colectiva a partir de las asociaciones entre Nico Paz y Enzo Fernández. Con paredes, combinaciones y buena circulación, consiguieron romper líneas defensivas. La jugada terminó con un remate de Paz, aunque el disparo salió a las manos del arquero costarricense.

Formaciones de Argentina vs. Costa Rica

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz

Horario: 20.00

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Bruno Arleu

VAR: Rodrigo Guarizo