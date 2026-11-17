La Selección Argentina llegó a este partido luego de una derrota ente Uruguay en la Bombonera. Scaloni realizó 5 combios en relación al partido anterior: Dibu Martínez por Gerónimo Rulli; Agustin Giay en lugar de Gonzalo Montiel; Leonardo Balerdi Por Román Vega; Máximo Perrone por Exequiel Palacios y el GianLuca Prestiani ocupando el lugar de Thiago Almada.
La Selección Argentina ya se enfrenta a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes
Argentina ya disputa su segundo partido amistoso ante Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes en Cordoba, por otra fecha FIFA. Scaloni realizó cinco variantes con respecto a la derrota ante Uruguay.
Por Ovación
Argentina busca los caminos ante una Costa Rica que apuesta al cerrojo defensivo
El seleccionado costarricense sorprendió con una postura ordenada y rápidamente intentó disputar el protagonismo. Con un bloque compacto en la zona central, buscó reducir los espacios y complicar la circulación argentina. La Albiceleste, por su parte, comenzó a mover la pelota y a probar alternativas para romper el esquema defensivo de su rival.
Un rival cerrado y las primeras aproximaciones albicelestes
Costa Rica planteó desde el comienzo un partido de mucha concentración defensiva. Sus futbolistas se agruparon en el círculo central para impedir que Argentina encontrara conexiones y pudiera progresar con comodidad en campo contrario.
A los cuatro minutos llegó el primer intento del equipo argentino. Nico Paz recibió fuera del área y probó con un remate desde media distancia, en una señal de que la Selección buscaba variantes ante la falta de espacios por dentro.
Un minuto después, Argentina encontró una oportunidad a partir de la presión. La recuperación en terreno rival permitió construir un contraataque que tuvo a Enzo Fernández como protagonista. El mediocampista finalizó la acción con un disparo que se marchó desviado, aunque dejó en evidencia la intención albiceleste de aprovechar cada pérdida del conjunto centroamericano.
8 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO NICO PAZ CON UNA JUGADA DE JULIAN Y EZO FERNANDEZNico Paz empieza a encontrar sociedades para romper el cerrojo
A los 8 minutos del primer tiempo, Argentina volvió a aproximarse con una buena combinación ofensiva. Julián Álvarez y Enzo Fernández participaron en la construcción de la jugada que terminó con Nico Paz como protagonista. La Albiceleste intentó darle mayor velocidad a la circulación y encontrar espacios ante una Costa Rica que continuaba replegada en el centro del campo.
A los 19 minutos llegó la primera gran oportunidad para Costa Rica. El conjunto centroamericano encontró profundidad por el sector derecho, construyó una peligrosa llegada y exigió la intervención de Emiliano Martínez. El arquero argentino respondió con una buena atajada para evitar el empate y mantener el 1-0 de la Albiceleste.
A los 22 minutos, Argentina volvió a acercarse al segundo tanto. Julián Álvarez encontró el espacio para sacar un remate, aunque la pelota se elevó demasiado y terminó por encima del travesaño. La Albiceleste continúa buscando ampliar la ventaja ante un rival que también intenta lastimar de contraataque.
A los 29 minutos, la Selección construyó una interesante acción colectiva a partir de las asociaciones entre Nico Paz y Enzo Fernández. Con paredes, combinaciones y buena circulación, consiguieron romper líneas defensivas. La jugada terminó con un remate de Paz, aunque el disparo salió a las manos del arquero costarricense.
Formaciones de Argentina vs. Costa Rica
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni
Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz
Horario: 20.00
Estadio: Mario Alberto Kempes
Árbitro: Bruno Arleu
VAR: Rodrigo Guarizo