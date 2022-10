Vale recordar que el pasado lunes se llevó a cabo las detenciones masivas de barras y dirigentes de Colón, con lo cual se resolvió que el partido ante Argentinos se juegue a puertas cerradas en el estadio Brigadier López.

ColónSF.jpg Los hinchas de Colón tienen un croquis determinado para poder acceder a la cancha de Libertad de Sunchales.

UNO Santa Fe adelantó que el partido se jugaría con público, más allá que podía haber algunas restricciones para asistir al Brigadier López, que podía ir desde un ingreso más reducido de hinchas hasta la prohibición de llevar banderas.

"Venimos hablando con la gente relacionada a esto, pidiéndole que se juegue con público, nada tiene que ver con todo esto, están dadas las condiciones para que se juegue con público, no hay motivos para que sea de otra manera, tenemos la convicción de que se juegue con público, y lo vamos a pedir, quizás no sea necesario pedirlo porque quizás esa decisión ya está tomada", manifestó José Vignatti, en el diálogo que mantuvo con LT9 (AM 1150).

Noticia en desarrollo...