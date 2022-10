"A mí me tocó pasar por ese momento, no sé si habrá sido tan grave pero pasé por una situación similar. Estábamos por jugar la final de la Copa Sudamericana y veníamos flojos en el torneo porque se hace difícil pelear dos competencias al mismo tiempo. Y un viernes estábamos haciendo un picado para terminar el entrenamiento y se metió gente en moto adentro de la cancha a gritar y amenazar, pidiendo que ganemos porque sino se iba a pudrir todo", reveló el arquero uruguayo.

Para luego agregar "Son situaciones feas que no le gusta vivir a nosotros ni a nadie, es algo que hay que erradicar y que asuman las consecuencias aquellos que lo tienen que hacer. Sinceramente no me sorprendió lo que pasó porque viví un episodio, que no se si fue de la misma magnitud que el de ahora porque no estuve, pero la verdad que no me sorprendió".

Por último indicó: "Lamentablemente se naturalizaron este tipo de hechos, sucedió con los jugadores de Aldosivi que le prendieron fuego los autos, sucedió con los chicos de Lanús que los fueron a apretar porque no podían ganar. Es entendible el enojo de la gente, pero nada justifica un hecho de violencia o que te vengan a increpar o a agraviar".