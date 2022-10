En el arranque, cuando a José Vignatti se le preguntó por los hechos registrados en Colón en las últimas semanas, afirmó: "Estamos muy conmocionados, fue un impacto muy amargo, todo lo que sucedió, pero siempre derivado de situaciones que uno no maneja, ya que como dirigentes tenemos una frondosa y amplia responsabilidad en muchas cosas, pero hay otras cuestiones que están relacionadas con el fútbol, que nos ponen un límite y entramos en un terreno donde lamentablemente donde todo el mundo del fútbol no puede escapar, como es lo que ocurrió en los últimos días, y todos los clubes del país lo sufren".

LEER MÁS: Atento Colón: ¿Cruzeiro viene a la carga por Ramón Ábila?

En cuanto a la responsabilidad de Colón y la relación con la barra, José Vignatti dijo: "Es la parte más fea que nos corresponde como dirigentes, de tratar de sobrellevar ese peso que se le atribuye a los espectáculos, con círculos de convivencia, donde uno trata de estar lo más lejos posible, pero a veces es imposibles, uno trata de sobrellevarlo de la mejor manera, a veces uno lo logra y otras veces uno se siente muy afectado, ya que nadie quiere vivir convulsionado con estas cosas, uno trata de alejarse, pero a veces no se puede, es algo que escapa a nosotros".

Sobre si conoce a estos barras de Colón y si tiene relación, José Vignatti afirmó: "Nosotros sabemos como todos los que concurren a la cancha sabemos en qué lugar se ubican, pero si los cruzo en la calle no los conozco, son grupos que se manejan de manera particular, existen, pero tenemos connivencia cero, uno trata de estar por todos los medios alejado, pero la realidad es que los tenemos cerca, nos gustaría que esto termine, pero no lo vemos muy posible, ya que ocurre en todas las canchas del país, nadie le pudo poner el cascabel al gato, nos sentimos impotentes a eso".

Vignatti3.jpg El presidente de Colón prefirió no hablar de un nuevo DT y le dio el apoyo a Marini. José Busiemi / UNO Santa Fe

Se le preguntó si lo conoce a Nano Leiva, líder de la barra de Colón, y José Vignatti contó: "Lo conozco porque estuvo en algunas situaciones dentro de los accesos a los partidos, me lo señalaron, pero nada más que eso, se lo nombra, pero los demás son todos los que sabemos que están en ese sector de la tribuna, pero trato, nada".

Mientras que sobre la detención de los dirigentes, Horacio Darrás y Lucas Paniagua, reveló: "Estaba en Buenos Aires, la información me llegó como a todo el mundo, hay que dejar en claro que cada uno de los dirigentes obran de una manera y otros de otra, impera el miedo, unos tienen más y otros menos, a nadie le gusta estar relacionado con este tema, todos deseamos que termine definitivamente, pero impera el miedo, con sus actitudes así lo logran. Unos actuamos de una manera y otros ceden al miedo, y pueden llegar a tener cuestiones que después le juegan en contra".

"A Horacio Darrás lo conozco desde hace muchos años, su balance es positivo, con trabajo y honestidad, pero en este tema cada uno toma su determinación, no puedo inducir a que los dirigentes obren de una manera, luego pueden venir las cuestiones como se dieron en este momento, lo que tenemos que respetar a rajatabla es colaborar con las autoridades policiales y de la justicia, y reclamamos que nos protejan, nos sentimos desprotegidos en determinadas circunstancias. Me sumo a cualquier hincha que va a una popular, platea o palco, todos queremos la paz, todos queremos que el espectáculo deportivo quede en eso, lo demás es colaborar para que eso se termine", afirmó José Vignatti.

Y José Vignatti, titular de Colón, contó: "Desde Buenos Aires marqué alternativas para lograr una reunión con el ministro de seguridad de la provincia, que gentilmente colaboró con nosotros, lo primero que le pedimos es que vaya a fondo con este tema, y que trate de resolverlo, que le dé un giro de forma positiva de aquí para adelante, que nosotros íbamos a colaborar y que estábamos a disposición, que era una formal denuncia, nos dieron que como actuaron los fiscales ya no era necesario hacer la denuncia. Lo que siguió fue nuestra colaboración, para que no sea un hecho más, es una buena oportunidad para que no se vuelvan a repetir cuestiones que nos afectan a todos".

LEER MÁS: Expectativa en Colón: operan a Farías en Buenos Aires

"No estamos para juzgar a nadie, llevo 22 años como presidente de Colón, fui víctima de agresiones físicas, hace muchos años hicimos una denuncia con algunos jugadores, como Pichón Juárez, fuimos a los tribunales, cada vez que había una situación irregular se lo señalábamos a las autoridades y ellos procedían como les cabía, lo nuestro siempre fue colaborar para que esto se termine, ojalá que sea el puntapié inicial para cuestión bien en serio, si hay algo que nos entristece es que se moleste a la gente, queremos que el socio esté protegido, nosotros estamos del lado del socio y simpatizante sano, porque antes y después estaré del otro lado, y querré lo mismo que quieren los simpatizantes. Nadie quiere ni pretende que se generen situaciones reprobables como ahora, todos queremos vivir en paz, la alegría y tristezas de resultados es otra cosa. Queremos que esto no suceda, queremos dejarlo en claro", agregó en otro tramo José Vignatti.

En cuanto a si va a pedir licencia o renunciar como presidente de Colón, José Vignatti: "Hay cosas ciertas, y otras inciertas. Es cierto que estoy muy amargado por esta situación, pero absolutamente estoy convencido que cuando uno toma estas responsabilidades tiene que llegar hasta el fin, competí electoralmente siete veces en cuestiones electorales, y el socio me apoyó las siete veces. Esta circunstancia no es nueva, sería muy irresponsable dar un paso al costado, estoy del lado del socio, del hincha sano, por más que haya opiniones que me duele. No vamos a abandonar el barco, vamos a seguir adelante, es una convicción muy profunda, estamos en condiciones de que sea algo que se lo tome y lleve adelante para solucionarlo, ojalá, definitivamente".

"Venimos hablando con la gente relacionada a esto, pidiéndole que se juegue con público, nada tiene que ver con todo esto, están dadas las condiciones para que se juegue con público, no hay motivos para que sea de otra manera, tenemos la convicción de que se juegue con público, y lo vamos a pedir, quizás no sea necesario pedirlo porque quizás esa decisión ya está tomada", agregó sobre la chance que el partido ante Patronato se juegue con público.

Para luego volver al sentimiento que lo rodea por la situación en Colón, y José Vignatti afirmó: "Lo único que nos juzga es nuestra conciencia, y estoy tranquilo, todos tenmeos que ir por ese camino, si nos equivocamos tenemos que corregir los errores y asumirlos, pero a veces uno se siente impotente, todos obramos de buena fe".