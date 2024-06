Colón jugó un buen partido, pero no le alcanzó y quedó afuera de la Copa Argentina

A diferencia de lo ocurrido contra Atlético de Rafaela, esta vez Colón perdió pero dejó una mejor imagen que ante La Crema, dado que no fue superado por un rival más que respetable como lo es Talleres.

Un primer tiempo parejo entre Colón y Talleres

En los primeros minutos del partido, la atención estuvo puesta en la tribuna de Colón, debido a las bombas de estruendo y las bengalas que llamaron la atención del árbitro Nicolás Ramírez, quien debió frenar el encuentro para advertirle a las autoridades policiales.

Eso hizo que el cotejo se fuera cortando seguido. En medio de esa confusión, el que primero avisó fue Talleres a los 4' con un remate de derecha de Federico Girotti que se fue desviado.

Colón buscaba apretar a Talleres y neutralizarlo, sin retroceder y buscando las bandas para atacar. La primera aproximación del Sabalero fue un remate débil al primer palo de Federico Jourdan que Guido Herrera controló en dos tiempos.

El primer cuarto de hora mostró paridad entre ambos equipos, dado que Colón salió decido a plantarse en zona media. En defensa no sufría, pero le faltaba mayor precisión en el manejo de la pelota.

El elenco rojinegro lo tenía controlado y cuando podía buscaba inquietar en ataque. Un centro de Alexis Sabella que no llegó a conectar Nicolás Leguizamón y otro de Ignacio Lago que alcanzó a desviar al córner Miguel Navarro.

El equipo cordobés recién volvió a aproximarse al arco defendido por Tomás Giménez con un tiro libre que Rubén Botta metió en el área y Girotti cabeceó desviado.

Un primer tiempo sin ritmo producto de las interrupciones por el comportamiento de algunos hinchas rojinegro, que se subían al alambrado y obligaban a Ramírez a detener el juego.

Eso sin dudas que contribuyó a que se observara un partido friccionado, con mucha intensidad y poco juego. En ese contexto, era Colón el que se sentía más cómodo.

Y la más clara de Colón llegó a los 43' con una buena proyección de Ezequiel Herrera quien habilitó a Alexis Sabella y el exSan Lorenzo remató fuerte al primer palo y Herrera terminó despejando.

En un primer tiempo muy parejo, fue Colón el que había dejado una mejor imagen. Le jugaba de igual a igual a Talleres sin sufrir en defensa y por momentos controlando el juego, más allá de tener menos la pelota.

Sin embargo, en tiempo de descuento, Talleres llegó al gol. Un tiro de esquina desde la izquierda encontró la cabeza de Federico Girotti quien se impuso a la marca de Facundo Castet y de cabeza estableció el 1-0 inmerecido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Copa_Argentina/status/1798889598137086118&partner=&hide_thread=false Girotti les ganó a todos y puso el 1-0 para @CATalleresdecba #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/Jcej4eG6bY — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 7, 2024

Colón no merecía irse a los vestuarios en desventaja, dado que había hecho un buen partido, jugando de igual a igual y sin meterse atrás. Pero la pelota quieta le dio la ventaja a la T.

De hecho, en la primera etapa, fue Colón el que pateó más al arco. En esos minutos finales, Nicolás Talpone probó en dos ocasiones desde afuera del área y Herrera respondió sin inconvenientes.

Un segundo tiempo en donde el Sabalero mereció el empate

En el segundo tiempo, Colón salió decidido a buscar el empate y en esos primeros minutos controló el balón y se posicionó en campo del equipo cordobés.

A los 6' Alexis Sabella probó con un tiro libre que se fue desviado. El Sabalero era más que la T, pero le faltaba la puntada final para lograr el empate. Empujaba, ante un rival, que se dedicaba a esperar.

El elenco rojinegro lo arrinconaba y mediante la pelota quieta complicaba a Talleres. Casi convierte en contra de su propia valla Juan Carlos Portillo de cabeza en su intento por rechazar.

En otra pelota quieta, Colón casi lo empata a los 30' con un cabezazo de Hernán Lópes que se desvió en un defensor y la pelota se fue por encima del horizontal. Y en la acción siguiente Ezequiel Herrera probó desde afuera del área y controló el arquero de la T.

Colón merecía largamente el empate, Tomás Giménez era un espectador de lujo. Y en contrapartida, Herrera entraba en acción controlando disparos de media distancia, como uno a Ignacio Lago que detuvo con dificultad.

Talleres lo pudo definir a los 39', pero de manera insólita Girotti dentro del área chica y con el arco de frente cabeceó desviado. Era más fácil convertir que errar, pero el goleador falló y dejó con vida al Sabalero.

Colón en los minutos finales lo buscó como pudo, amontonó gente en ataque, pero no tuvo claridad. Terminó jugando con varios delanteros y volantes ofensivos. Pero el milagro no fue posible.

Síntesis

Colón: 12-Tomás Giménez; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 19-Cristian Vega, 5-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Alexis Sabella, 11-Ignacio Lago; y 20-Nicolás Leguizamón. DT: Iván Delfino.

Talleres: 22-Guido Herrera; 29-Gastón Benavídez, 5-Kevin Mantilla, 6-Lucas Suárez, 16-Miguel Navarro; 26-Marcos Portillo, 28-Juan Carlos Portillo; 32-Bruno Barticciotto, 20-Rubén Botta, 14-Alejandro Martínez; y 9-Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

Goles: PT 48' Federico Girotti (T).

Cambios: ST 0' Juan Portilla x M. Portillo (T), 20' Nicolás Leguizamón x Toledo (C), Nicolás Delgadillo x Jourdan (C), 25' Christian Bernardi x Vega (C), 24' Gustavo Albarracín x Barticciotto (T), Ramiro Ruiz Rodríguez x Botta (T), 36' Blas Riveros x Navarro (T), Axel Rodríguez x Sabella (C), 45' Matías Galarza x Martínez (T),

Expulsados: ST 49' Javier Toledo (C) y 52' Christian Bernardi (C).

Amonestados: Vega, Leguizamón, Goltz, Toledo y Bernardi (C), Albarracín y Girotti (T).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Marcelo Bielsa.