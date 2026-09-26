Colón jugó un penoso partido, no pateó al arco y apenas empató con All Boys

Fue paupérrimo el rendimiento del Sabalero ante un rival muy limitado que fue más y mereció el triunfo. Incluso le anularon dos goles por dudodas posiciones adelantadas

Colón jugó un paupérrimo partido, en el que no generó ni una situación de gol y la terminó sacando barata. Fue 0-0 con All Boys y al equipo local le anularon dos goles por posiciones muy dudosas.

Lo del Sabalero fue penoso en lo futbolístico, no hizo nada para ganar, ni siquiera juntar dos pases seguidos y no perdió de milagro ante un rival limitadísimo, que tuvo mayor actitud y juego.

Un primer tiempo en el que All Boys fue más que Colón

En el comienzo del partido, All Boys dispuso de dos chances para abrir el marcador, aunque la segunda de ellas fue mucho más concreta.

Y es que a los 4' Nicolás Barrientos intentó rematar al segundo palo y Tomás Giménez con un manotazo, alcanzó a despejar el balón hacia un costado.

Pero a los 7' y luego de una infracción de Federico Lértora a Lucas Cano, el mediocampista Emiliano Purita se hizo cargo del tiro libre ejecutando un remate de derecha que se estrelló en el caño izquierdo del arco rojinegro.

En esos primeros minutos, el Albo manejaba la pelota buscando jugar en campo rival y a Colón le costaba progresar en ataque, dado que no tenía el control del balón.

El desarrollo del partido era parejo y mal jugado, con muchos pelotazos y sin elaboración de juego, dado que los dos equipos apostaban por el juego directo, pero sin ideas.

Así las cosas, no pasaba frente a los arcos, ya que si bien All Boys intentaba, se equivocaba siempre en ataque y Colón pese a no llegar al arco rival, tampoco sufría en defensa.

A los 40' el equipo local avisó con un tiro libre que incluyó una pifia y dentro del área chica Iván Zafara conectó de taco pero el balón se fue por un costado.

Fue realmente muy pobre el primer tiempo y el empate parcial se terminó ajustando a lo que hicieron All Boys y Colón, ya que si bien el elenco local fue un poco más, careció de imaginación en ataque.

Un segundo tiempo muy polémico

Para el comienzo del segundo tiempo, Iván Delfino dispuso de dos variantes, modificando el esquema. Salieron Gabriel Risso Patrón y Darío Sarmiento, para los ingresos de Conrado Ibarra y Leandro Garate.

De esta manera, retrocedió unos metros Julián Marcioni como carrilero por derecha y Leandro Garate acompañaba en ataque a Bonansea.

Y en esos primeros minutos, Colón pareció cambiar la actitud, se adelantó unos metros y comenzó a jugar en campo rival, mostrando mayor dinámica por izquierda con el ingreso de Ibarra.

A los 5' el que intentó de media distancia fue Lucas Cano con un remate al primer palo que se fue desviado, aunque Giménez tenía controlado el balón.

A diferencia del primer tiempo, Colón presionaba más arriba y adoptaba una actitud de mayor protagonismo. Aún cuando le faltaba claridad en los metros finales.

Pero ese inicio del complemento fue un espejismo, ya que el Rojinegro nunca logró hacerse dueño del partido y terminó cediendo el terreno y la pelota.

El encuentro era muy parejo, con pocas acciones como para abrir el marcador, ya que tanto Colón como All Boys, no mostraban recursos para generar peligro en ataque.

Cuando se jugaban 25', Delfino dispuso de dos variantes más. Los que ingresaron fueron Ignacio Antonio y Pier Barrios para las salidas de Federico Lértora y Sebastián Olmedo.

A los 28' el que intentó fue Cristian Nouet con un remate que se fue cerca del caño derecho. Mientras que a los 33' Nicolás Barrientos remató de derecha y el balón fue controlado por Tomás Giménez.

Y a los 36' llegó la primer acción polémica, cuando Cristian Nouet definió ante la salida de Tomás Giménez para marcar el gol del equipo, pero a instancias del juez de línea, la acción fue anulada.

"Offside"



Por el gol que le anularon a All Boys ante Colón. pic.twitter.com/w3nQeC66VI — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026

Mientras que a los 39' All Boys ganó de arriba luego de un tiro de esquina y el que terminó despejando casi en la línea fue Leandro Garate y luego la rechazó Federico Rasmussen.

En los minutos finales estuvo más cerca All Boys, incluso con un segundo gol que fue anulado por otra dudosa posición adelantada, del marcador central Iván Zafarana.

Fue un pésimo partido de Colón, que no pateó al arco y que estuvo mucho más cerca de perderlo que de ganarlo. Suma apenas un punto, pero en lo futbolístico fueron varios pasos hacia atrás.

Síntesis

All Boys: 1-Nicolás Carrizo, 4-Hernán Grana, 2-Iván Zafarana, 6-Maximiliano Coronel, 3-Alejo Tabares; 10-Nicolás Barrientos, 5-Gabriel Ramírez, 8-Emiliano Purita, 11-Alexis Melo; 7-Cristo Echenique, 9-Lucas Cano. DT: Fabián Nardozza.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Sebastián Olmedo, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 10-Darío Sarmiento, 5-Federico Lértora, 7-Matías Muñoz, 8-Gabriel Risso Patrón; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 31' Luciano Leguizamón x Ramírez (A), ST 0' Conrado Ibarra x Risso Patrón (C), Leandro Garate x Sarmiento (C), 23' Santiago Apa x Cano (A), Matías Nouet x Echenique (A), Facundo Coronel x M. Coronel (A), 25' Ignacio Antonio x Lértora (C), Pier Barrios x Olmedo (C), 34' Matías Rodríguez x Purita (A), 44' Emanuel Beltrán x Marcioni (C).

Amonestados: Peinipil, Barrios, Muñoz (C), Purita (A).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Islas Malvinas.