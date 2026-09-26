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Delfino, tras el empate: "A veces hay que jugar más con el corazón que con la cabeza"

Delfino fue autocrítico tras el 0-0 ante All Boys, cuestionó el juego de Colón y pidió mayor madurez, confianza y equilibrio para las cinco fechas finales.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 18:55hs
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Delfino, tras el empate: A veces hay que jugar más con el corazón que con la cabeza

Colón empató sin goles ante All Boys en Floresta y dejó una imagen que preocupó a Iván Delfino. El entrenador fue muy crítico con el rendimiento, reconoció que su equipo no pateó al arco y remarcó que necesita mayor madurez, confianza y equilibrio para afrontar las cinco fechas que quedan del campeonato.

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“Lo demás no me gustó nada”

“Creo que lo único positivo de hoy a la tarde fue el resultado. Lo demás no me gustó nada”, afirmó Delfino luego del 0-0. El entrenador apuntó directamente a la mentalidad del equipo y explicó que Colón debe encontrar otra manera de afrontar este tipo de partidos.

“Es una cuestión de mentalidad. Nosotros tenemos que salir a jugar. No creo que se pueda jugar en todas las canchas de la misma forma”, sostuvo el DT, quien además dejó una frase contundente sobre la actitud que pretende para lo que viene: “En los clubes como este, donde hay tanta pasión, a veces hay que jugar más con el corazón que con la cabeza”.

Delfino también fue crítico con la producción futbolística del Sabalero. “No ganamos pelotas divididas, fuimos un equipo largo y no tuvimos respuesta. Creo que no pateamos un tiro al arco”, manifestó.

Delfino pidió madurez para lo que viene

El entrenador explicó que con los cambios buscó darle mayor profundidad al equipo y ser más agresivo por las bandas, pero reconoció que Colón no pudo conseguirlo. “No estuvimos finos, no tuvimos profundidad y tomamos malas decisiones”, señaló.

De cara a las cinco fechas finales, Delfino fue claro: “En esta instancia necesitamos madurez”. Y agregó: “Hay que mejorar. Ahora, si no, así no nos va a alcanzar. Tengo que encontrar un equilibrio, si no vamos a estar odio y amor todos los fines de semana”.

Delfino Colón empate
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