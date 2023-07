Colón, a la espera de resolver la transferencia de Facundo Farías

Hace exactamente una semana se anunciaba la venta de Facundo Farías al Inter Miami. Medios nacionales hablaban de un acuerdo para que el delantero de Colón sea compañero de Lionel Messi. Incluso se mencionó que el jugador no iba a viajar a Buenos Aires y que el partido ante Belgrano había sido el último con la camiseta rojinegra.

Puertas adentro, la dirigencia confía en que la operación está resuelta en un 99%, pero la realidad es que aún no está terminada. Y es que el tironeo entre ambas partes está dado no solo en el tema impositivo, es decir quien se hace cargo de pagar los impuestos, sino en el porcentaje de la venta. Colón quiere retener un 20% del pase y no cobrar una plusvalía del 20%.

Mientras que Inter Miami pretende quedarse con el 100% de la ficha de Farías. En el monto inicial están de acuerdo, dado que Colón estaría recibiendo la suma de 5.500.000 dólares en el momento de la firma. Así las cosas, habrá que aguardar las próximas horas para darle un corte definitivo. Por otra parte, el delantero está esperando la llegada de la visa que se tramitó más tarde.

En consecuencia, la dirigencia sabalera confía en que este fin de semana se terminará esta novela. Por ello, la idea es que Farías esté presente el martes en el estadio para despedirse de la gente, pero obviamente que no jugará ante Tigre. Ante este panorama, es un hecho que su último partido fue ante Argentinos Juniors.

Hace unas horas, Gerardo Martino expresó cierta molestia por no poder contar aún con Farías. Y es que el DT del Inter Miami pretendía que el jugador estuviese esta semana entrenando con sus nuevos compañeros. Pero la realidad indica que el Tata tendrá que esperar unos días más para que el jugador se sume al plantel.