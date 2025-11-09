Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Después de finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil , Franco Colapinto analizó su rendimiento en el circuito de Interlagos y dejó una lectura tan sincera como autocrítica. El piloto argentino de Alpine reconoció que el auto no se comportó de la mejor manera y que la estrategia elegida no le permitió avanzar en una carrera que, según sus propias palabras, fue “un poco aburrida”.

“ Hicimos una estrategia parecida a los demás y eso hizo que no tengamos oportunidad. Remamos todo el tiempo, estuve detrás de Alonso toda la carrera y era muy difícil de pasar. El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tuviera un buen grip o un buen balance; el auto iba bastante raro ”, expresó Colapinto tras bajarse de su monoplaza, dejando entrever cierta frustración con el rendimiento general.

El argentino había partido desde la 16ª posición y completó la carrera sin incidentes, pero nunca encontró la ventana ideal para progresar. Paró en el giro 30 para montar neumáticos blandos (rojos) y en el 44 volvió a los medios (amarillos), en una detención algo lenta que se extendió por 5,4 segundos.

Respecto a la estrategia, Colapinto fue tajante: “Hice lo mismo que hicieron todos y eso no te lleva a nada cuando la peleás tan de atrás, excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo puedas hacer”. La frase, con una dosis de ironía, refleja el contraste entre los pilotos que luchan en el fondo del pelotón y los que, como el neerlandés de Red Bull, pueden revertir una carrera desde cualquier posición.

Franco Colapinto, preocupado por su Alpine

Más allá de su desempeño, el pilarense de 22 años se mostró preocupado por el comportamiento del Alpine: “Hay cosas para ver después en la fábrica, pero no estoy muy contento con cómo va el auto ni con el ritmo”, aseguró.

Durante la primera vuelta, Colapinto también vivió un momento de tensión cuando Lewis Hamilton rozó su neumático trasero derecho. “Lo vi por el espejo pero ni me di cuenta, me tocó con el alerón, fue un error de cálculo”, explicó sin dramatizar el episodio.

Con tres carreras por delante —Las Vegas, Qatar y Abu Dabi—, Colapinto busca cerrar la temporada con mejores sensaciones y una evolución constante dentro de Alpine. El argentino volvió a demostrar madurez y autocrítica, dos rasgos que lo consolidan paso a paso en la exigente estructura de la Fórmula 1.