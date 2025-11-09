Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

El argentino Franco Colapinto fue 15° en el circuito de Interlagos y dejó sus reflexiones.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 16:26hs
Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Después de finalizar 15° en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto analizó su rendimiento en el circuito de Interlagos y dejó una lectura tan sincera como autocrítica. El piloto argentino de Alpine reconoció que el auto no se comportó de la mejor manera y que la estrategia elegida no le permitió avanzar en una carrera que, según sus propias palabras, fue “un poco aburrida”.

Hicimos una estrategia parecida a los demás y eso hizo que no tengamos oportunidad. Remamos todo el tiempo, estuve detrás de Alonso toda la carrera y era muy difícil de pasar. El ritmo no era malo, pero tampoco sentí que tuviera un buen grip o un buen balance; el auto iba bastante raro”, expresó Colapinto tras bajarse de su monoplaza, dejando entrever cierta frustración con el rendimiento general.

El argentino había partido desde la 16ª posición y completó la carrera sin incidentes, pero nunca encontró la ventana ideal para progresar. Paró en el giro 30 para montar neumáticos blandos (rojos) y en el 44 volvió a los medios (amarillos), en una detención algo lenta que se extendió por 5,4 segundos.

Respecto a la estrategia, Colapinto fue tajante: “Hice lo mismo que hicieron todos y eso no te lleva a nada cuando la peleás tan de atrás, excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo puedas hacer”. La frase, con una dosis de ironía, refleja el contraste entre los pilotos que luchan en el fondo del pelotón y los que, como el neerlandés de Red Bull, pueden revertir una carrera desde cualquier posición.

Franco Colapinto, preocupado por su Alpine

Más allá de su desempeño, el pilarense de 22 años se mostró preocupado por el comportamiento del Alpine: “Hay cosas para ver después en la fábrica, pero no estoy muy contento con cómo va el auto ni con el ritmo”, aseguró.

Durante la primera vuelta, Colapinto también vivió un momento de tensión cuando Lewis Hamilton rozó su neumático trasero derecho. “Lo vi por el espejo pero ni me di cuenta, me tocó con el alerón, fue un error de cálculo”, explicó sin dramatizar el episodio.

Con tres carreras por delante —Las Vegas, Qatar y Abu Dabi—, Colapinto busca cerrar la temporada con mejores sensaciones y una evolución constante dentro de Alpine. El argentino volvió a demostrar madurez y autocrítica, dos rasgos que lo consolidan paso a paso en la exigente estructura de la Fórmula 1.

Colapinto Brasil Alpine
Noticias relacionadas
colapinto cerro un flojo sabado en brasil: estuvimos lentos, fue un dia duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

colapinto tampoco tuvo una buena clasificacion y largara desde el puesto 18 en interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

la bronca de colapinto tras su choque en brasil: no entiendo bien por que perdi el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

colapinto se despisto en el inicio y quedo fuera de la sprint en brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Lo último

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Último Momento
Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Pichetto cruzó a Galperín por Mercado Libre: Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba

Pichetto cruzó a Galperín por Mercado Libre: "Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Ovación
Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Daniel Vila: Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos