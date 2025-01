Colón le ganó a Albion en su segundo amistoso con un encendido Gigliotti

Vale recordar que en el primer amistoso de pretemporada Colón perdió ante Patronato en el estadio Brigadier López por 1-0, en tanto que en el segundo, en su debut en la Serie Río de la Plata, venció por penales a Racing de Montevideo, tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

Colón salió con la intención de llevarse por delante a su rival, y la presión tuvo su réditos rápidamente, ya que ganó una pelota desde arriba Guillermo Ortiz, la misma quedó como una habilitación para Gigliotti, quien definió magistralmente ante la salida de Sebastián Yaume para abrir el marcador.

Albion respondió rápidamente y Marcos Díaz sacó justo a tiempo su mano izquierda para evitar la caída de su arco ante un cabezazo de Andrés Romero, en lo que fue la más clara que tendría Albion durante la primera parte del juego.

Luego fue todo del Sabalero, que dispuso de dos remates desde afuera del área de Emmanuel Gigliotti que se fueron desviados. En tanto que el Puma también se recostó por derecha y sacó un gran centro que estuvo a punto de cabecear Barreto, pero llegó justo un defensor para mandarla al córner.

La tuvo Colón sobre el cierre del primer tiempo con una gran habilitación para Barreto que se fue solo frente al arco defendido por Yaume, quien le ganó el mano a mano para evitar la segunda caída de su arco.

En el segundo tiempo los técnicos apostaron por varios cambios, con lo cual se desvirtuó el trámite del mismo. En ese contexto, Colón no modificó su estructura táctica, innovadora en relación a la temporada anterior, pero sí el DT apostó por darle descanso a Gigliotti y Marcos Díaz.

Además, realizó varias modificaciones más el técnico de Colón en función de que todos los jugadores lleguen a Santa Fe con minutos de juego. Más allá de eso, casi que no tuvo más chances de gol el equipo de Pereyra, en tanto que Albion tuvo dos claras para convertir, primro con un remate de Airala que sacó Tomás Giménez al córner y luego con un descuido de Nicolás Fernández, donde el argentino Jara estuvo a punto de convertir el empate.

Sin embargo, el resultado no se modificó, Colón sacó pechó con un triunfo justo y ajustado ante Albion, y ahora volverá a Santa Fe para encarar la parte final de su preparación para el inicio del campeonato de la Primera Nacional.

Formaciones de Colón y Albion

Colón: 1-Marcos Díaz; 2-Nicolás Thaller, 24-Guillermo Ortiz y 6-Brian Negro; 14-Facundo Sánchez, 22-Oscar Garrido, 5-Alan Forneris y 15-Conrado Ibarra; 13-Nahuel Giménez 20-José Barreto y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Albion: 1-Sebastián Yaume; 4-Francisco Ibáñez, 2-Andrés Romero, 8-Octavio Perdomo y 3-Ezequiel Burdin; 5-Gianfranco Alegre, 10-Carlos Airala, 16-Román Gutiérrez; 20-Andry Sena, 19-Federico Ramos y 9-Mateo Alcoba. DT: Joaquín Boghossian.

Goles: PT 6' Emmanuel Gigliotti (C).

Cambios en Colón: PT 43' Lucas Picech x Thaller (C); ST 0' Genaro Rossi x Gigliotti (C) y Tomás Giménez x Díaz (C); 9' Tomás Gallay x Barreto (C) y Federico Jourdan x Sánchez (C); 20' Gonzalo Betttini x Garrido, Christian Bernardi x Giménez (C); Nicolás Fernández x Ibarra (C) y Zahir Yunis x Forneris (C).

Estadio: Luis Franzini.