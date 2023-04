Colón hizo los deberes, le ganó a Colegiales para extender el invicto con Gorosito y avanzó en la Copa Argentina

• LEER MÁS: Colón: Ramón Ábila, el mejor jugador de la 13ª fecha

Las diferencias futbolísticas y físicas entre Colón y Colegiales se evidenciaron apenas arrancó el partido, demostrando la enorme distancia entre un equipo y otro. Por ello no llamó la atención que a los 6' el Sabalero se pusiera en ventaja luego de una mala salida de Colegiales, que posibilitó una gran asistencia de Ramón Ábila para una buena definición de Santiago Pierotti quien ganó en velocidad y remató al primer palo para establecer el 1-0.

Pero antes del gol, ya Colón se había insinuado, con una corrida de Ábila que cedió para Pierotti, pero el balón se desvió en un defensor y terminó en las manos de Juan Pablo Noce. Y posteriormente Juan Pablo Álvarez remató de media distancia y el arquero de Colegiales controló sin problemas.

El equipo que milita en la B Metropolitana mostraba muchas imprecisiones y el Rojinegro maneja el partido con mucha tranquilidad. Siempre daba la sensación de que en cualquier momento podía llegar el segundo gol, ya que no sufría en defensa y cada vez que cruzaba la mitad de cancha, lo hacía con precisión y comodidad.

Colegiales intentó adelantarse en el campo de juego y merodeó el arco sabalero con un pase atrás dentro del área que Facundo Garcés terminó despejando al córner. Y anteriormente con un remate a la salida de un tiro libre que rechazó un defensor rojinegro.

Luego del primer cuarto el partido se emparejó un poco, producto del adelantamiento de Colegiales y de que Colón frenó un poco el ritmo. Se hizo muy impreciso, dado que el Sabalero ya no tenía el funcionamiento de los primeros minutos y el rival hacía lo que podía.

En una contra, Colegiales estuvo cerca del empate, la llevó Elías Borrego quien cedió hacia la derecha para Federico Martínez, pero el delantero le erró al arco rematando cruzado. El partido era mucho más parejo, pero más por errores del Sabalero, que por aciertos del adversario.

Colón después del gol tempranero no generó más en ataque hasta que a los 38' Eric Meza metió un centro para que Wanchope dentro del área cabeceara, pero no le dio buena dirección y la pelota fue a parar a las manos del arquero Noce. Y a los 42' el goleador metió un remate cruzado que rebotó en el pecho de Noce, luego de un centro de Tomás Galvan.

En un par de acciones, Colón demostró por Ábila que en cualquier momento podía marcar el segundo. Cuando atacaba marcaba diferencias, más allá de que en la zona media, el equipo sabalero no estaba bien plantado y le faltaba juego en ese sector.

Terminó ganando el primer tiempo con absoluta justicia, fundamentalmente por la diferencia que hicieron Ábila y Pierotti, pero por momentos no jugó bien. Le faltó conexiones entre los mediocampistas y hubo momentos en el equipo estuvo largo y descoordinado. Pero lo suplió con jerarquía individual.

Y como había sucedido en la primera etapa, en los primeros minutos del segundo tiempo Colón comenzó a sentenciar la historia. Y es que a los 4' el paraguayo Carlos Arrúa que había ingresado para disputar el complemento, aprovechó un mal rechazo de Colegiales y le pegó fuerte desde afuera del área con un disparo rasante para decretar el 2-0.

Antes apenas iniciado el segundo tiempo, Juan Rivas que había sido de lo mejor de su equipo debió salir lesionado ya que cayó sobre su hombro izquierdo y no pudo continuar. Y con el segundo gol de Colón sintió el impacto, en pocos minutos sufrió dos golpes muy duros.

Y casi convierte el tercero el equipo dirigido por Pipo Gorosito, cuando Pierotti engachó sobre la marca de un rival y metió un zapatazo que se estrelló en el travesaño. Hubiera sido un golazo del delantero que cada vez que apareció mostró el gran nivel que viene teniendo. Y a los 15' Ábila dentro del área chica cabeceó desviado.

A los 20' Colegiales tuvo una acción muy clara para descontar, pero de frente al arco, Valentín Quevedo remató de manera imperfecta y el balón se fue desviado. Pipo Gorosito movió el banco sacando a Wanchope a quien no le gustó nada el cambio y poniendo a José Neris. Y Julián Chicco reemplazó a Cristian Vega que tuvo un nivel discreto.

El partido transcurrió entre la escasa claridad de Colegiales y la tranquilidad de Colón de saber que el partido estaba definido desde el arranque del segundo tiempo. Sabiendo que el domingo debe enfrentar a Defensa y Justicia, Gorosito apeló a la rotación, pero además el equipo sacó el pie del acelerador.

El uruguayo José Neris de manera inexplicable se perdió el tercer gol cabeceando solo dentro del área chica, sin oposición pero su cabezazo fue al cuerpo de Noce que reaccionó para despejar el balón. Siempre Colón estuvo más cerca del tercero que Colegiales del descuento, más allá del 2-0 final.

Síntesis

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 34-Stefano Moreyra, 5-Cristian Vega, 19-Tomás Galván, 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Colegiales: 1-Juan Pablo Noce; 4-Luis Monge, 2-Federico Marchesini, 6-Maximiliano Coronel, 23-Rodrigo Cavallera, 19-Franco Hanashiro; 11-Elías Borrego, 5-Juan Yangali, 10-Juan Rivas; 7-Federico Martínez y 9-Franco Caballero. DT: Darío Lema.

Goles: PT 6' Santiago Pierotti (C), ST 4' Carlos Arrúa (C).

Cambios: ST 0' Carlos Arrúa x Galván (C), 3' Valentín Quevedo x Rivas (C), 12' Juan Álvarez Morinigo x Hanashiro (C), Franco Stella x Caballero (C), 17' José Neris x Ábila (C), Julián Chicco x Vega (C), 34' Facundo Quintana x Martínez, Lucas Lezcano x Monge (C), 34' Lucas Acevedo x Goltz (C), Leonel Picco x Moreyra (C).

Amonestados: Martínez, Caballesca y Quevedo (C).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Único de San Nicolás.