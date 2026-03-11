Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con el riesgo de mover de su zona de confort a Nacho Lago

Ezequiel Medrán evalúa un corrimiento de Ignacio Lago hacia la derecha, lo que representa una importante apuesta con un riesgo significativo en Colón.

11 de marzo 2026 · 11:10hs
Colón ya piensa en el compromiso del sábado a las 20 frente a Acassuso en el estadio Estadio Brigadier General Estanislao López, por la quinta fecha de la Primera Nacional. Sin embargo, el entrenador Ezequiel Medrán deberá tomar decisiones importantes debido a las bajas obligadas en el sector ofensivo.

El Sabalero no podrá contar con Julián Marcioni, quien sufrió un desgarro en el empate frente a Ferro Carril Oeste, ni con Matías Godoy, afectado por una lesión muscular de características similares. Ante este escenario, el DT analiza variantes que podrían modificar el funcionamiento habitual del equipo.

El posible movimiento de Lago

Una de las alternativas que toma fuerza es correr a Ignacio Lago hacia la banda derecha para cubrir la ausencia de Marcioni. En ese caso, el lugar por la izquierda sería ocupado por Conrado Ibarra, quien justamente marcó el gol sabalero en el último partido ante Ferro.

Ignacio Lago

La decisión implicaría un riesgo táctico para Medrán. Desde su llegada al club, Lago se desempeñó casi siempre por el sector izquierdo, donde se transformó en uno de los jugadores más determinantes del equipo en las dos últimas temporadas en la Primera Nacional.

Incluso después de haber estado ocho meses fuera de las canchas por la rotura de ligamentos cruzados, el extremo volvió a ser una pieza clave, sobre todo por su capacidad para enganchar hacia el medio, su desequilibrio y su aporte goleador.

Moverlo de ese sector significaría sacarlo de su zona de mayor influencia, aunque el cambio también tiene una lógica: Lago es diestro y conoce la posición por la derecha, aunque históricamente rindió más partiendo desde la izquierda.

Otras variantes en estudio en Colón

De todos modos, esa no es la única opción que maneja el cuerpo técnico. Medrán también evalúa reemplazar directamente a Marcioni con Darío Sarmiento o con el uruguayo Emanuel Beltrán.

Esta última alternativa fue la que eligió el entrenador cuando Marcioni se lesionó en el encuentro ante Ferro, aunque el rendimiento del equipo en ese tramo no terminó de convencer.

Además, el DT prepara otra modificación en defensa, ya que Leandro Allende aparece con chances de ingresar en lugar de Facundo Castet.

Un jueves clave

La práctica de fútbol del jueves asoma como la más importante de la semana, ya que allí Medrán terminaría de definir el equipo que intentará bajar al líder del campeonato en el Brigadier López.

Mientras tanto, la principal incógnita pasa por saber si el entrenador finalmente apostará por reubicar a Lago, una jugada que puede darle nuevas variantes ofensivas al equipo, pero que también implica correr a su jugador más desequilibrante del lugar donde mejor rinde.

