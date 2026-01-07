Colón maneja también la alternativa de Federico Pérez para el lateral derecho

Colón sigue buscando un 4 y, además de Mauro Peinipil, apareció la opción de Federico Pérez, libre de Quilmes

Mientras el mercado de pases sigue su curso en la Primera Nacional, Colón no detiene la búsqueda para terminar de armar un plantel competitivo y equilibrado. En ese contexto, la dirección deportiva maneja también el nombre de Federico Pérez como alternativa para el lateral derecho.

El Sabalero ya concretó la llegada de Emanuel Beltrán y mantiene gestiones por Mauro Peinipil, pero lejos de cerrarse en esas opciones, el club analiza variantes. Allí aparece Pérez, 21 años, quien quedó libre de Quilmes y reúne condiciones que despiertan interés puertas adentro.

Colón analiza la opción de Federico Pérez

El defensor tuvo mucha participación en el Cervecero en 2025: disputó 40 partidos y marcó un gol, números importantes para un jugador de su edad y en una categoría exigente. Ese recorrido, sumado a su proyección, lo posiciona como una opción a futuro, sin resignar presente.

image Colón maneja la opción del pibe Federico Pérez para el lateral derecho.

Por ahora, el escenario está lejos de una definición. No hay acuerdo cerrado, ni negociaciones concluidas, aunque sí existen gestiones y un seguimiento concreto. En Colón entienden que el mercado aún puede ofrecer oportunidades y no descartan avanzar si se dan las condiciones.

La búsqueda no es casual. El cuerpo técnico y la dirigencia coinciden en la necesidad de rejuvenecer el plantel, ya que la mayoría de los futbolistas supera los 29 años. Incorporar pibes con recorrido aparece como una prioridad para equilibrar la estructura y sostener la competencia interna a lo largo de la temporada.