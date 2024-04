Colón mejora las condiciones del campo auxiliar Rafael Batres

Luego del 28 de diciembre de 2023, la nueva comisión directiva en Colón comenzó a darle su impronta y armar el plan deportivo e institucional para los próximo años. Desde ya, había que cambiar algunas cosas y otras mejorarlas. Esto demanda de tiempo y, sobre todo, plata y justamente no es lo abunda . Entonces, se fueron haciendo ajustes y avanzando en las prioridades. Más que nada estructurales.

Toledo arremetió por lo sucedido ante Gimnasia y Tiro: "Me pegaron un codazo de mala leche"

Un salto de calidad para el campo auxiliar Rafael Batres

Pasando primero por el predio 4 de Junio hasta el estadio Brigadier López, con tareas en el foso y la rampa para personas con discapacidad. También se acondicionaron los baños y aspectos esenciales para los socios, que acompañan y hacen un esfuerzo muy grande en esta campaña en busca del ascenso.

Pero no es todo, ya que en las últimas horas el club difundió imágenes de las tareas de acondicionamiento en el campo auxiliar Rafael Batres. Un reducto concurrido y utilizado, pero que no tenía la suficiente atención y mantenimiento. Es así como, atendiendo a la necesidad de encontrar un plus para un mejor desarrollo de las actividades, en Colón tomaron cartas en el asunto.

"Se está realizando el resembrado del campo auxiliar, con el objetivo de optimizar sus condiciones. Este espacio es utilizado para entrenamiento y competencia por las diferentes categorías del Fútbol Femenino.

También entrenan los jugadores de Infantiles y, una vez reparada la iluminación, lo utilizará la Senior para disputar sus encuentros".