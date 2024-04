Toledo, sin filtro en Colón: "Me pegaron un codazo de mala leche"

En diálogo con Sol 91.5, el atacante contó detalles sobre el momento en que recibe el codazo Daniel Abello en el triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta en Santa Fe, que deparó en que sea internado: "Me asusté al otro día, porque ya era más consciente. En el momento no entendía nada. Mirando la jugada, dentro de todo la saqué barata, porque podía haber pasado cualquier otra cosa".

Javier Toledo, firme tras el codazo que sufrió en Colón ante Gimnasia y Tiro

En este sentido, Toledo fue contundente: "Para mí hubo mala intención. No recibí ni un mensaje. Salió en todos lados que terminé mal, fracturado y con pérdida de conocimiento y no hubiera estaba mal un mensaje preguntando al menos cómo estaba o consultar el estado de salud. Entonces lo tomé como que fue queriendo. Más después de ver la jugaba. Siento que lo hizo a propósito".

Pero no quedó solo ahí, porque además, retrucó: "Ya venía desde el primer tiempo la cosa. Cuando estábamos en el banco se escuchaba como les gritaban desde el cuerpo técnico «dale, rompelo todo», cuando estaba Axel (Rodríguez), que sale lesionado por una patada y no por un pique. Después le pegan a Nacho (Lago) en la mitad de cancha de manera muy peligrosa y el árbitro lo dejó pasar. Ni hablar lo que me pasó a mí, que ni falta cobraron. Como si yo me hubiera cortado solo. De los 19 años de carrera que llevo, es la primera vez que escucho esto. Que un técnico mande a romper a jugadores es demasiado. En mi caso, me pegaron un codazo de mala leche".

Volviendo al próximo partido, admitió: "Yo quiero sumar. Lo dije siempre. Ahora vengo entrenando en lo físico, pero aún no puedo hacer reducido hasta tener la máscara. Los médicos ya me dijeron que puedo jugar".

En el final de la charla, Javier Toledo entiende las reglas en la Primera Nacional: "Colón es el más grande de la categoría y todos nos van a querer ganar y tenemos que estar preparados para todo. Hay que acostumbrarse a eso".