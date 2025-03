Colón no jugó a nada, Díaz se volvió a equivocar y el equipo sufrió una dura derrota

Colón sufrió una dura derrota como local

En 45' no generó ninguna chance clara de gol y la situación más propicia para abrir el marcador, fue para Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cuando a los 7' el defensor Guillermo Cosaro remató dentro del área y la pelota se estrelló contra el caño.

Colón se aproximó a los 13' con una corrida de Christian Bernardi, quien controló el balón con el pecho y cuando estaba ingresando al área para definir terminó cayendo, ante un leve contacto con Francisco Molina.

¿HUBO PENAL DE MOLINA SOBRE BERNARDI?



El 10 de Gimnasia de Jujuy derribó al mediocampista de Colón dentro del área pero el árbitro no vio falta.





El volante sabalero pidió penal y aunque existió un toque, no pareció lo suficiente como para sancionar la pena máxima. En tanto que la llegada más concreta, fue un centro que Agustín Giménez no logró rematar bien y la pelota se fue desviada.

El elenco jujeño fue el que mejor movió el balón, aunque tampoco tuvo profundidad como para traducir la tenencia en situaciones de riesgo. Pero defendió lejos de su arco y logró neutralizar a Colón.

Le costó aparecer a Bernardi, tampoco tuvo desequilibrio por las bandas y en consecuencia Emmanuel Gigliotti no pudo ser asistido y terminó luchando con los dos zagueros de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

A diferencia del partido ante Central Norte, en donde Colón fue muy eficaz marcando dos goles en la primera etapa, en este encuentro estuvo lejos del gol, aunque su rival no le generó en ataque como sí lo había hecho el conjunto salteño.

El Sabalero no sufrió en defensa, pero tampoco asumió el rol de protagonista. Por ello, el primer tiempo se consumió, por la apatía que mostraron los dos equipos.

Marcos Díaz se equivocó y Colón no lo pudo revertir

De arranque, en el segundo tiempo lo tuvo Gimnasia y Esgrima, luego de un mal control de Nicolás Talpone, pero el remate de Francisco Molina ingresando por izquierda se fue desviado.

Pero a los 6' llegaría el gol del Lobo jujeño con la complicidad de Marcos Díaz. El Polaco Menéndez giró y remató de derecha, un disparo fuerte pero al medio, sin embargo, el arquero sabalero metió un manotazo, pero no pudo detener el balón.

¡GIMNASIA DE JUJUY ROMPIÓ EL 0!



El disparo de Cristian Menéndez venció la resistencia de Marcos Díaz y puso el 1-0 ante Colón en la Primera Nacional.





Otro gol del equipo rival en el que Díaz es absoluto responsable. Luego el arquero sabalero le tapó un disparo a Menéndez desde afuera del área volando hacia un costado y desviando el remate.

Con el resultado adverso, Ariel Pereyra movió rápido el banco y mandó a la cancha a Joel Soñora y José Barreto para las salidas de Oscar Garrido y Agustín Giménez.

Y cuando se jugaban 21' el Pata Pereyra apostó fuerte con el ingreso de Genaro Rossi en lugar de Facundo Castet. Colón se aproximó con un anticipo de cabeza de Barreto que se terminó yendo por el fondo del arco.

Colón atacaba con mucha gente y se desprotegía atrás, pero el elenco visitante fallaba en los contragolpes. Y cada vez que podía, cortaba el juego y buscaba que el tiempo corriera.

Los jugadores del elenco jujeño estaban más en el piso que otra cosa, tratando de enfriar el desarrollo. Pero cada vez que se decidían a contragolpear llegaban con mucha gente, pero desperdiciaban chances claras para aumentar el marcador.

Pudo empatarlo Colón a los 42' cuando Gonzalo Bettini amagó y metió un centro con rosca y Brian Negro ingresando por el centro del área cabeceó por arriba del travesaño.

Gimnasia estuvo cerca de anotar el segundo en dos ocasiones. Primero con un cabezazo de Fernando Duré ingresando solo dentro del area. Y luego con un tiro libre ejecutado por Matías Noble que Díaz mandó al tiro de esquina.

Y el árbitro Álvaro Carranza ignoró un claro penal a favor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy cuando Alejandro Quintana le ganó en velocidad a Facundo Sánchez quien derribó al delantero dentro del área.

El árbitro dio 10 minutos de descuento y en ese lapso, siempre estuvo más cerca Gimnasia de ampliar el resultado, que Colón de llegar al empate.

Por eso, el resultado final terminó siendo justo. El Lobo jujeño se mostró más ordenado y con un funcionamiento más aceitado, para llevarse un triunfazo. Y para Colón fue un paso atrás en lo estadístico y en lo futbolístico.

Síntesis

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Facundo Sánchez, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Oscar Garrido, 7-Nicolás Talpone, 11-Agustín Giménez; 10-Christian Bernardi y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: 1-Milton Álvarez; 4-Diego Lópes, 2-Guillermo Cosaro, 6-Nicolás Dematei, 3-Enzo Endrizzi; 8-Santiago Camacho, 5-Hugo Soria, 7-Francisco Maidana, 10-Francisco Molina; 9-Alejandro Quintana y 11-Cristian Menéndez.

Goles: ST 6' Cristian Menéndez (G).

Cambios: ST 10' José Barreto x Giménez (C), Joel Soñora x Garrido (C), 18' Fernando Duré x Maidana (G), 21' Genaro Rossi x Castet (C), 30' Jeremías Perales x Menéndez (G), Juan Córdoba x Camacho (G), 36' Gonzalo Bettini x Ortiz (C), 40' Matías Noble x Soria (G), Joaquín Trasante x Molina (G),

Amonestados: Giménez, Talpone y Bernardi (C), Maidana, Soria, López, Dematei, Endrizzi y Menéndez (G).

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Brigadier López.