"Colón no puede estar más en esta categoría y el hincha debe exigir"

Para luego agregar: "Todas las decisiones apuntaron a la formación de jugadores y tener un predio a la altura. Colón merece competir en inferiores de AFA y por eso necesitamos más espacio. Y que los chicos tengan un buen piso para entrenar y desarrollar una idea de juego, cuestiones que fue respaldando la comisión directiva".

Sobre la elección de Pereyra y las charlas que mantuvo con Grelak y Recoba, el Torero manifestó: "Desde lo económico estábamos lejos, ellos (Grelak y Recoba) tenían expectativas que no estaban dentro de lo que nosotros veníamos proyectando. De todos modos, eso no fue impedimento, porque si nosotros veíamos que teníamos un proyecto en común, hubiésemos hecho el esfuerzo. Pero el perfil pedagógico y formativo del cuerpo técnico de Pereyra estaba por encima de los nombres que habíamos ido a buscar y eso fue determinante para la elección".

A la hora de hablar sobre el expresidente José Vignatti señaló: "Con José tuve una relación de muchas idas y vueltas como jugador. En mi etapa como agente, tuve la conexión por la llegada de Eduardo (Domínguez) y no mucho más. Hay que reconocer que José obtuvo un gran resultado como fue consagrarse campeón, pero el éxito sin un propósito ni un proyecto, termina en lo que sucedió. Colon fue campeón y a los dos años perdió la categoría".

"Por eso no comparto esa manera de gestionar, la emoción no puede estar vinculada a la toma de decisiones. Si las decisiones solo son emocionales nos vamos a equivocar y en el medio paga el hincha, los socios, los jugadores y no es algo saludable para los clubes. Yo quiero festejar el ultimo ascenso, no podemos estar más en esta categoría y el hincha debe exigir que se trabaje para que esto no vuelva a pasar", sentenció Moreno y Fabianesi.

Por último y volviendo sobre la chance de haber sumado al Pulga Rodríguez, aseveró: "La figura del jugador grande, emblemático y representativo lo cubrimos con la decisión de traer a Emmanuel (Gigliotti) y eso genera una inversión, por lo cual ese aspecto estaba resuelto. Y tampoco era una posibilidad tan cierta, fue un rumor, ni siquiera un ofrecimiento, había un presupuesto que ya estaba cubierto. Y en la parte creativa lo tenemos a Christian Bernardi que es un emblema y sabíamos que este año después de una adaptación iba a rendir. Todas las decisiones tienen un motivo, no son caprichosas, tiene un sentido y un criterio".