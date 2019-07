Colón no venderá entradas para el debut en la Superliga ante Patronato

Colón encara los últimos días pensando en lo que será el debut en la Superliga recibiendo el próximo sábado, desde las 13.15 y con arbitraje de Silvio Trucco, a Patronato por la 1ª fecha. El pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana le dio una inyección anímica importante tras el flojo semestre y por eso se encara una nueva etapa con aires renovados.

Para ello sería fundamental un triunfo ante un rival que siempre le dio dolores de cabeza, tanto es así que en el historial de cuatro partidos en Primera, ambos ganaron uno e igualaron en los dos duelos restantes. Por si fuera poco, también se vieron las caras en el arranque del torneo anterior, pero lo que se invierte en este caso es la localía.

Esto hace que la expectativa en la gente sea mucho, más si se tiene en cuenta que el cotejo se disputará en un día en el que la gran mayoría no trabaja, por lo que se espera un importante marco en un remozado Brigadier López, que está pronto a lucir su nueva bandeja sur.

Pero en las últimas horas se conoció una importante noticia que los hinchas deben tener muy en cuenta: el club confirmó que no se venderán entradas. En pocas palabras, solo podrán ingresar los socios, factor que movilizó a muchos hasta la sede para sumarse. Se espera que hasta el viernes haya un destacado marco para asociarse, cosa que no es sencilla en tiempos donde el dinero no es lo que abunda.

Embed El Club Atlético Colón informa que para el partido contra Patronato, a disputarse en la primera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol el próximo sábado, NO habrá venta de entradas para NO SOCIOS. pic.twitter.com/O4a3pYZcJN — Club Atlético Colón (@ColonOficial) July 23, 2019

Pero si se tiene que en cuenta que es "más barato" que abonar localidades no socios, es para contemplar. De igual modo, esta acción quizás venga de la mano en la idea de incrementar el padrón. Por ahora no hay avances sobre la vuelta del público visitante en Santa Fe tal como sucederá a partir de este fin de semana en Buenos Aires, pero es muy probable que a corto plazo haya novedades al respecto.

Así las cosas, los hinchas que no sean socios ya saben que no podrán ir al Cementerio de los Elefantes.