¿Cuánto ganan los jefes de equipo en la Fórmula 1?

Se conoció cuánto cobra Flavio Briatore y Steve Nielsen, jefes de Franco Colapinto en Alpine, y el resto de los directivos en la Fórmula 1

El consultor Marc Limacher realizó un informe que fue publicado en BusinessBookGP donde investigó y reveló los sueldos de los jefes operativos de las escuderías de la Fórmula 1 , entre ellos los de Flavio Briatore , líder de Alpine y figura fundamental para que Franco Colapinto logre la titularidad en la escudería francesa.

El reporte expresó que Flavio Briatore está muy lejos de los primeros puestos en un ranking que es liderado por Adrian Newey de Aston Martin, quien recibe 37 millones de euros.

¿Cuánto gana el jefe de Franco Colapinto como líder de Alpine?

Se trata de un caso extraordinario el de Adrian Newey porque él solo cobra más que el sueldo acumulado de los cuatro jefes de escuderías que lo siguen:

2do lugar: Zak Brown (McLaren) - 12 millones de euros.

3er lugar: Toto Wolff (Mercedes) - 8.5 millones.

4to lugar: Frédéric Vasseur (Ferrari) - 8 millones.

5to lugar: Mattia Binotto (Audi) - 8 millones.

Por su lado, Flavio Briatore se encuentra bastante lejos de las primeras posiciones ya que recibe un sueldo de 2.5 millones de euros.

De esta manera se ubica en la décima posición, solo por arriba de Ayao Komatsu (de Hass), Graeme Lowdon (Cadillac) y su compañero en Alpine, Steve Nielsen, el que menos sueldo recibe.

Los jefes de Franco Colapinto son los que menos cobran

Las cifras mostradas a continuación son millonarias, lo que refleja el impacto que tiene la Fórmula 1 ubicándose como uno de los deportes motor más prestigioso, tecnológico y caro.

Además, se debe tener en cuenta que las cifras son de los salarios base, pero no incluyen primas por rendimientos, objetivos ni ingresos por patrocinadores personales.

Adrian Newey (Aston Martin): 37 millones.

Zak Brown (McLaren): 12 millones.

Toto Wolff (Mercedes): 8.5 millones.

Frédéric Vasseur (Ferrari): 8 millones.

Mattia Binotto (Audi): 8 millones.

James Vowles (Williams): 7.5 millones.

Laurent Mekies (Red Bull): 7 millones.

Andrea Stella (McLaren): 6 millones.

Alain Permane (Racing Bulls): 5 millones.

Flavio Briatore (Alpine): 2.5 millones.

Ayao Komatsu (Haas): 2 millones.

Graeme Lowdon (Cadillac): 2 millones.

Steve Nielsen (Alpine): 800.000.