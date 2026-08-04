Se entregó la dueña del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte que era buscada por la Justicia

María Laura Meliá Gamboa se presentó este martes por la tarde en la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto a su abogado. El fiscal Manuel Cecchini ordenó que permanezca privada de su libertad, sea revisada en Medicina Legal, identificada y alojada en una dependencia policial con custodia.

La propietaria de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte se entregó a la Justicia.

La dueña del geriátrico clandestino que funcionaba en calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe, se entregó este martes por la tarde ante la Justicia, luego de permanecer varios días con pedido de captura vigente.

María Laura Meliá Gamboa se presentó después de las 18 en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acompañada por su abogado defensor, y quedó a disposición del fiscal Manuel Cecchini, quien lleva adelante la investigación por el funcionamiento del establecimiento ilegal.

Tras su presentación voluntaria, el representante del MPA dispuso que la mujer continúe privada de su libertad, sea trasladada para una revisión médica en Medicina Legal, se realice su identificación formal y luego sea alojada en una dependencia policial con custodia.

La causa judicial

Según pudo conocer UNO Santa Fe, la imputación provisoria que pesa sobre Meliá Gamboa es la misma que fue atribuida al encargado del lugar: estafa y abandono de personas.

La investigación se inició a partir del procedimiento realizado en el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte, donde fueron rescatados adultos mayores que permanecían alojados en condiciones que son materia de investigación judicial.

El fiscal Cecchini continúa con la recolección de pruebas y el análisis de las responsabilidades de las personas vinculadas al funcionamiento del establecimiento.

Este miércoles imputarán a un empleado

La causa está a cargo de la jueza Rosana Carrara, mientras que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini, lleva adelante la investigación sobre el funcionamiento del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte.

El expediente ya cuenta con un detenido: un empleado del establecimiento identificado con las iniciales R. A. H., quien este miércoles desde las 12.15 será llevado a una audiencia imputativa en los Tribunales de Santa Fe, donde se le atribuirá provisoriamente una acusación vinculada a situaciones de maltrato.

En paralelo, tras la entrega de María Laura Meliá Gamboa, la Justicia avanza para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el funcionamiento del lugar y las condiciones en las que se encontraban alojados los adultos mayores.