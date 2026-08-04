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Aprehendieron a una pareja investigada por narcomenudeo en Rosario: secuestraron cocaína y marihuana

El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina tras una investigación que incluyó seguimientos, registros fílmicos e intervenciones telefónicas. Los dos principales sospechosos fueron aprehendidos y se incautaron dosis de estupefacientes listas para su comercialización, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de agosto 2026 · 19:13hs
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Pareja aprehendida: investigados por narcomenudeo en Rosario

Pareja aprehendida: investigados por narcomenudeo en Rosario, secuestraron cocaína y marihuana.
Secuestro de estupefacientes: se incautaron dosis listas para comercializar

Secuestro de estupefacientes: se incautaron dosis listas para comercializar, dinero y elementos de interés para la causa.

Una pareja fue aprehendida en las últimas horas en barrio Villa Moreno de la ciudad de Rosario, investigada como presunta responsable de la venta de drogas al menudeo. El procedimiento fue llevado adelante por agentes antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por microtráfico.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana preparadas para su comercialización, además de dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.

Seguimiento y pruebas reunidas

La investigación comenzó a partir de distintas tareas de inteligencia realizadas por los pesquisas de la PFA, quienes lograron identificar a un hombre y una mujer como los principales sospechosos de las maniobras ilícitas.

Entre las medidas desarrolladas se utilizaron tareas de vigilancia aérea mediante un vehículo aéreo no tripulado (VANT), cuyas imágenes permitieron registrar un movimiento constante de personas en el domicilio investigado.

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Según indicaron los investigadores, se observó el ingreso y egreso de visitantes durante distintas franjas horarias, con permanencias breves en el inmueble, una modalidad compatible con la venta de estupefacientes al menudeo.

A esas pruebas se sumaron registros audiovisuales, fotografías e intervenciones telefónicas que permitieron reunir elementos para avanzar con el procedimiento.

Allanamiento y secuestros

Con la evidencia incorporada, los investigadores notificaron la situación a la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal César Cabrera Molina.

Luego de la autorización judicial correspondiente, los agentes realizaron un allanamiento en el inmueble ubicado en barrio Villa Moreno, donde concretaron la aprehensión de ambos integrantes de la pareja.

Además, durante la requisa se encontraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, dinero en efectivo, un dispositivo celular y otros elementos vinculados a la investigación.

Causa por microtráfico

Tras el procedimiento, la Policía Federal Argentina informó la novedad a la Jefatura de la División Antidrogas con sede en Rosario, desde donde se comunicó lo actuado al fiscal interviniente.

Cabrera Molina ordenó que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean trasladados para los controles médicos correspondientes y queden formalmente identificados.

La causa quedó caratulada provisoriamente bajo la figura de presuntos infractores de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras atribuidas.

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