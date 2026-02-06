A préstamo y libres: el Colón que la dirigencia y el mánager le armaron a Ezequiel Medrán

La dirigencia y la dirección deportiva de Colón ejecutaron una reestructuración del plantel de Ezequiel Medrán, apostando por nombres libres, todos a préstamo

Después de un 2025 lleno de frustraciones, en Colón se tomó la decisión de empezar de nuevo. Sin medias tintas, la dirigencia y la dirección deportiva encararon una depuración profunda del plantel para darle forma a un equipo con identidad renovada y el ADN de Ezequiel Medrán para la Primera Nacional.

Los números explican la magnitud del recambio. Se fueron 20 futbolistas y 16 se incorporaron, con la posibilidad de sumar un volante ofensivo que termine de completar el rompecabezas. La renovación fue casi total y responde a un criterio claro: armar un plantel funcional, adaptable y convencido de una misma idea.

El nuevo Colón se armó con mayoría de libres y todos a préstamo

Una de las particularidades del mercado sabalero es que todas las incorporaciones llegaron a préstamo. No hubo compras, en una decisión que limita el crecimiento patrimonial pero que responde a una lectura realista del contexto institucional y deportivo. La mayoría, además, arribaron libres, lo que evitó el pago de cargos y permitió optimizar recursos.

Federico Lértora Federico Lértora, uno de los nombres fuertes que volvió libre a Colón. Prensa Colón

El diseño del plantel tuvo un nombre propio: Diego Colotto. El mánager trabajó en sintonía con las necesidades planteadas por Medrán, buscando perfiles específicos y priorizando la coherencia del grupo por sobre los nombres rutilantes. Luego, la dirigencia terminó de cerrar cada movimiento, incluso recurriendo a aportes de dinero externo para resolver cuestiones urgentes y sostener la planificación. Lógico que hay apellidos que rompen el molde y demandaron un esfuerzo extra, pero para buscar un plus.

El resultado es un Colón distinto, pensado desde la lógica de reconstrucción y con un objetivo tan claro como exigente: dejar atrás la reprobación y devolverle al club el entusiasmo perdido. En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, el Sabalero apuesta a que la claridad del proyecto y la identidad del equipo con muchos nombres que conocen la categorpia para volver a pelear por lo que todos desean: el ascenso.