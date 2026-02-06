La gente empuja el sueño de ascenso y Colón ya alcanzó los 25.000 socios

Mientras se acerca el debut, Colón tiene en su gente el impulso para volver a creer: más de 25 mil socios y un sueño que se reactiva con el ascenso como meta

Hay señales que no aparecen en las planillas ni se miden en la cancha, pero dicen mucho más que cualquier resultado. En Colón , una de ellas ya encendió la luz verde: la gente vuelve a creer . A días de que arranque de la Primera Nacional , el club alcanzó los 25.000 socios , en un mensaje contundente de respaldo y pertenencia .

El debut, siempre simbólico, funciona como un botón de reinicio. Borra cicatrices recientes, invita a soltar lo que dolió y propone mirar de frente lo que viene. En ese clima, el hincha empezó a jugar su propio partido, sosteniendo al club desde el lugar más genuino: el compromiso cotidiano.

El hincha de Colón renueva su ilusión

La temporada 2026 se abre con un objetivo que no se disimula ni se negocia. Colón vuelve a apuntar alto, con la obsesión del ascenso como faro y la necesidad de reconstruir una identidad golpeada tras un 2025 cargado de frustraciones. Lo que cambió, esta vez, es el contexto emocional: hay nuevas caras, decisiones que marcan un quiebre y un proyecto que intenta ordenarse desde los cimientos.

tribuna colon.jpeg Colón ya tiene otra vez 25.000 socios. Gentileza Ana Cabrera

No hay garantías, ni promesas grandilocuentes. Pero sí hay algo que vuelve a latir en el Brigadier López y en cada carnet activo: la sensación de que el camino puede ser distinto. Con la ilusión como combustible y la gente como motor, Colón se prepara para dar el primer paso y escribir una historia que el hincha necesita volver a sentir propia.