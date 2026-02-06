Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

El DT de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, destacó la obligación y el atractivo de Colón, además de marcar los objetivos de su equipo en la Primera Nacional

6 de febrero 2026 · 12:04hs
Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

A días del arranque de la Primera Nacional, Cristian Díaz, entrenador de Deportivo Madryn, comenzó a palpitar el debutante Colón en el estadio Brigadier López, el próximo 14 de febrero. En diálogo con LT10 AM 1020, el DT dejó definiciones sobre el rival, la categoría y las aspiraciones.

Para Díaz, el contexto que rodea al Sabalero no modifica su peso específico. “Colón es un equipo de Primera División que hoy se lo ve en esta situación de jugar la Primera Nacional. A la hora de elegir destino es prioridad para cualquier futbolista, por ser campeón del fútbol argentino y finalista de la Copa Sudamericana”, remarcó.

La mirada de Cristian Díaz sobre Colón

El entrenador también se refirió al momento institucional del club santafesino y a la exigencia que implica su historia. “Colón me aparece como un gran atractivo, incluso con un cambio de dirigencia que seguramente le dará un cambio de aire. Para Colón no llegar a la final no está bueno, todo lo bueno que le pase es parte de la obligación que tiene como institución”, afirmó.

image
El técnico de Deportivo Madryn ya habló sobre el partido ante Colón.

El técnico de Deportivo Madryn ya habló sobre el partido ante Colón.

En cuanto al torneo, Díaz no dudó en marcar la complejidad del desafío que se viene. “Es una categoría muy dura, te diría la que más en el país. Queremos ser competitivos. Madryn estuvo muy cerca de lograr el ascenso y no es para nada fácil, pero la búsqueda irá por ahí”, explicó, dejando en claro que su equipo no se conformará con ser un simple participante.

Sobre la conformación del plantel, el DT resaltó el trabajo previo al inicio del campeonato. “Nos armamos de buena manera y queremos que el futbolista tenga la mayor cantidad de información posible para entender lo que pretendemos”, sostuvo, destacando la importancia del orden y la claridad en el mensaje.

Por último, Díaz puso el foco en el factor humano y grupal como clave del proyecto. “Si logramos una buena convivencia y una competencia interna sana, podemos invitarnos a soñar con hacer cosas importantes. Mantener la base es clave para una buena pretemporada, y más allá de quién juegue, sostener la columna vertebral nos permite tener alternativas y variantes”, cerró.

