La directiva de Colón se comprometió en poner al día al plantel de básquet en la Liga Argentina

Hubo charlas entre el plantel y cuerpo técnico de la Liga Argentina con los dirigentes de Colón, que se comprometieron a regularidad la deuda salarial

En medio de un clima tenso, la dirigencia de Colón se comprometió a regularizar la situación salarial del plantel de básquet en medio de una campaña floja en la Liga Argentina , marcada por reiterados reclamos de jugadores y cuerpo técnico debido a los incumplimientos. Una situación que repercute en lo deportivo.

Ante este escenario, en las últimas horas se produjo una comunicación, donde los dirigentes asumieron el compromiso de ponerse al día. Según pudo saber UNO Santa Fe, estaba la promesa de abonar este viernes uno de los dos meses de sueldo atrasados, mientras que el segundo se concretaría entre martes y miércoles de la próxima semana.

La intención es descomprimir un clima interno tenso y recuperar la tranquilidad necesaria para encarar la recta final de la competencia, en un contexto que dista de lo esperado a comienzos de la temporada.

Mientras tanto, el Sabalero tendrá un compromiso clave este domingo, cuando reciba a Estudiantes de Tucumán, desde las 21.30, con la necesidad de acomodar un presente incómodo e indeseable y empezar a enderezar el rumbo dentro de la Liga Argentina.