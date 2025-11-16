Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón iniciará la pretemporada este lunes con un grupo importante de jugadores, bajo la órbita de Ezequiel Medrán. El uno por uno de la lista.

16 de noviembre 2025 · 10:02hs
Colón comenzará este lunes un nuevo capítulo en el Predio 4 de Junio. A la espera del regreso del plantel profesional —licenciado hasta el 24 de noviembre—, será un grupo de juveniles el que abrirá oficialmente la pretemporada bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

El entrenador, que cuenta con el respaldo de casi todas las listas que competirán en las elecciones del club, ya empezó a perfilar su proyecto deportivo mientras se define si continuará al frente del equipo en la Primera Nacional 2026.

Aunque el grueso de los profesionales goza de una semana más de descanso, la realidad es que varios de ellos no volverán: las rescisiones están en marcha y el proceso de depuración del plantel continúa. Ya se desvincularon José Barreto, Joel Soñora y Cristian García, y se negocia con otros cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

Los juveniles citados para el primer entrenamiento

Medrán dispuso que un nutrido grupo de futbolistas de inferiores dé inicio a los trabajos. La nómina, ordenada con nombre y apellido como se solicitó, es la siguiente:

  • Tomás Paredes

  • Lucas Cuffia

  • Nazareno Luque

  • Zahir Ibarra

  • Gastón Galván

  • Lucas Picech

  • Jonas Ravano

  • Enzo Gallizi (categoría 2007; sufrió rotura de ligamentos cruzados este año, por lo que sorprende su presencia en la lista)

  • Junior Flores

  • Ramiro Soperez

  • Conrado Ibarra

  • Zahir Yunis

  • Lautaro Gaitán

  • Bautista Mailler

  • Abel Galbán

  • Agustín Giménez

  • Máximo Johnston

  • Mateo Lizondo

  • Kevin Colli

  • Iván Barbona

  • Facundo Contreras

  • Tomás Gallay

  • Lorenzo Oráan

  • Matías Córdoba

  • Iván Ojeda

El objetivo de esta primera semana será evaluar rendimientos, acompañar procesos de crecimiento y establecer una base de trabajo físico y táctico mientras se ordena la situación contractual de los jugadores de mayor jerarquía.

Un inicio condicionado por el contexto

Medrán encara la pretemporada en medio de la incertidumbre institucional. Si bien solo la agrupación de Carlos Trod no manifestó aval para su continuidad, el entrenador se mueve con naturalidad y planificación, convencido de su tarea y enfocado únicamente en Colón. Incluso los rumores que lo vinculaban a Delfín de Ecuador quedaron rápidamente descartados: el DT quiere seguir.

La semana marcará el comienzo formal de un proceso que puede redefinir el futuro sabalero. La base juvenil, la depuración del plantel profesional y las elecciones del 30 de noviembre serán factores decisivos. Por ahora, el primer paso ya está dado: este lunes, los pibes vuelven a correr en el 4 de Junio.

