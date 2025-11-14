Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

La dirigencia de Colón mantiene gestiones con varios jugadores para rescindir contratos, por lo que podrían darse novedades en los próximos días. ¿Quiénes?

En Colón se viene un fin de semana clave, ya que la dirigencia, que mantiene negociaciones intensas para conseguir fondos y poner al día al plantel , reactivó las rescisiones de contrato . Después de un período en el que todo quedó paralizado, porque ningún jugador quería resignar nada, la situación se reactivó.

• LEER MÁS: Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

El acuerdo de estos días con el volante Cristian García, quien habría aceptado perdonar una parte de la deuda, abrió nuevamente el camino. La premisa es clara: bajar gastos antes de diciembre, donde los costos aumentan por el aguinaldo. Por eso, la comisión directiva se fijó como objetivo avanzar en la reducción del plantel antes de que termine su gestión, con el proceso electoral del 30 de noviembre como telón de fondo.

• LEER MÁS: Luciani: "Colón ahora tendrá peso en AFA con el acompañamiento directo de Riquelme"

Los primeros en salir fueron Joel Soñora y José Barreto. Más tarde se acordó también la salida de García, que fue pedido por Andrés Yllana y nunca pudo transformarse en una solución deportiva. Para tomar dimensión, terminó siendo parte del ajuste.

• LEER MÁS: La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Más posibles rescisiones de contrato en Colón

Ahora, las conversaciones avanzan con Oscar Garrido, Gonzalo Betti y Brian Negro, tal como adelantó unosantafe. La idea es que varios de ellos no continúen desde la próxima semana, justo cuando una parte del plantel retomará los trabajos bajo la conducción de Ezequiel Medrán, pensando en la temporada 2026.

Emmanuel Gigliotti.jpg La dirigencia de Colón también quiere negociar la salida de Emmanuel Gigliotti.

El caso de Emmanuel Gigliotti también está sobre la mesa, aunque allí la negociación se encuentra detenida, porque quiere esperar a conocer quién será el nuevo gobierno para evaluar si existe la posibilidad de continuar. Algo similar ocurre con Christian Bernardi, quien también decidió aguardar el resultado electoral antes de tomar una decisión.

• LEER MÁS: Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Con un plantel abultado, un presupuesto que debe ajustarse y la necesidad de ordenar lo económico cuanto antes, la dirigencia rojinegra acelera las salidas para entregar un escenario más limpio a las autoridades que asuman tras los comicios.