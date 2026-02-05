Colón presentó a Agustín Toledo: "La única estrella la tenemos arriba del escudo"

Colón oficializó al mediocampista Agustín Toledo con una frase que encendió a los hinchas. El futbolista expresó su entusiasmo y confianza en el grupo.

Colón hizo oficial la llegada de Agustín Toledo con una presentación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas. El club utilizó sus redes sociales para darle la bienvenida con un mensaje cargado de identidad, mientras el volante expresó su entusiasmo por sumarse al proyecto deportivo rojinegro.

Toledo llega a préstamo sin cargo y con opción de compra , en una operación que le permite al club sumar una alternativa importante sin comprometer de inmediato su economía. El vínculo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 , apostando a un proceso que pueda darle continuidad al futbolista dentro del proyecto deportivo.

Colón presentó a Agustín Toledo con un mensaje identitario

La cuenta oficial del club anunció la incorporación con una frase que no pasó inadvertida: “Acá solo gente con huevos. La única estrella la tenemos arriba del escudo. ¡Bienvenido Agustín Toledo al único campeón de la ciudad!”. El posteo marcó el tono de una llegada que busca reforzar no solo lo futbolístico, sino también el compromiso y la mentalidad competitiva del plantel.

Las primeras frases de Toledo en Santa Fe

Tras realizarse la revisión médica y completar los pasos formales de su incorporación, el mediocampista dejó sus primeras sensaciones. “Siempre es tentador que te llame un club como Colón”, afirmó, destacando el peso de la institución en su decisión. Además, envió un mensaje directo a los simpatizantes: “Que el hincha esté tranquilo porque el grupo está unido”, remarcando el clima interno que encontró en su llegada al plantel profesional.

Quién es el refuerzo del mediocampo de Colón

El volante, de 25 años, viene de disputar la última temporada en Temperley, donde tuvo continuidad y sumó un importante rodaje competitivo. Nacido en Guernica el 3 de marzo de 2000, se consolidó como un futbolista con despliegue y buena lectura de juego.

Su principal característica es la polifuncionalidad: puede desempeñarse como volante central o como interno, una cualidad especialmente valorada por el cuerpo técnico para sostener intensidad y equilibrio en la mitad de la cancha.