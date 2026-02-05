Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los 11 de Colón que probó Medrán en el Brigadier López pensando en Deportivo Madryn

El plantel de Colón hizo una práctica en el Brigadier López, donde el DT Ezequiel Medrán paró la formación que pinta para el debut ante Deportivo Madryn

5 de febrero 2026 · 14:51hs
Colón continúa con su preparación de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves sumó un indicio fuerte de lo que puede ser el equipo para el debut. El plantel realizó una práctica en el Brigadier López, donde Ezequiel Medrán paró una formación que pinta como la base para enfrentar a Deportivo Madryn.

La jornada en el estadio y no arrojó mayores sorpresas. Tal como se presumía, el entrenador realizó el movimiento esperado en la defensa, con la inclusión de Federico Rasmussen para conformar la zaga junto a Pier Barrios, una dupla que ya estaba en la consideración del cuerpo técnico.

En el mediocampo, también empiezan a consolidarse algunas certezas. Conrado Ibarra aparece cada vez más firme como volante por izquierda, mientras que Ignacio Lago se perfila como segundo punta, acompañando a Alan Bonansea en el frente de ataque.

Conrado Ibarra asoma para ser titular en Colón.

La alineación que dispuso Medrán en Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Por el momento, no habría más amistosos en el horizonte, por lo que el plantel ya transita la recta final de la preparación rumbo al comienzo del campeonato. Mientras tanto, en AFA aún resta definirse quién tendrá la televisación del certamen durante la temporada 2026, otro de los puntos a resolver en la previa del debut sabalero.

