Tomás Paredes crece y asoma como el segundo arquero de Colón

En los últimos amistosos, Ezequiel Medrán se vino inclinando por Tomás Paredes como segundo arquero, ganándole por ahora la puja a Tomás Giménez en Colón

Colón empieza a despejar incógnitas en un puesto clave y el mensaje ya comienza a ser concreto. Ezequiel Medrán ya tiene en Matías Budiño al dueño del arco para la temporada 2026 y, al mismo tiempo, quizás también a la demás opciones, con una sorpresa por el momento.

Tomás Paredes asoma como segundo arquero en Colón

Luego de un paso sólido por Estudiantes de Buenos Aires, Matías Budiño se ganó el lugar de arquero titular. La novedad aparece detrás suyo: la pelea por ser suplente dejó de ser una formalidad y hoy muestra a Tomás Paredes con ventaja.

Matías Budiño Tomás Paredes Tomás Paredes pinta para ser el segundo arquero de Colón detrás de Matías Budiño.

Durante la antesala del campeonato, todo llevaba a pensar que Tomás Giménez ocuparía naturalmente el rol de arquero alternativo. Sin embargo, los partidos amistosos ofrecieron otra lectura. El que acumuló minutos fue el arquero surgido de las inferiores y que ya debutó en la pasada campaña, una señal clara de que el cuerpo técnico decidió mirar hacia adentro.

Puertas adentro se descartan cuestiones extrafutbolísticas. Giménez no arrastra molestias físicas ni está en el radar de una posible salida, por lo que su relego responde exclusivamente a una evaluación técnica. Medrán observa, analiza y apuesta, y en esa ecuación el crecimiento de Paredes empieza a pesar cada vez más.

A poco del inicio del torneo, el arco sabalero ya no es terreno de especulación. Hay decisiones que se empiezan a cristalizar y una certeza que toma forma: Colón se anima a proyectar futuro incluso en los detalles menos ruidosos.