Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

A través de las redes sociales, Colón oficializó la incorporación del defensor Federico Rasmussen, que ya entrena con el plantel desde el lunes

Colón confirmó en las últimas horas la incorporación de Federico Rasmussen , el zaguero que el cuerpo técnico venía buscando para terminar de armar la defensa. A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida al futbolista, de 33 años, quien ya trabaja con el plantel desde el inicio de la semana.

Colón le dio la bienvenida a Federico Rasmussen

El defensor zurdo llega a Santa Fe a préstamo sin cargo y con una opción de compra por el 50% de su pase, proveniente de Godoy Cruz. Una negociación que le permite al Sabalero sumar experiencia y jerarquía en un sector clave del equipo. Una gestión que tuvo etapa y que en un momento pareció caerse. Por eso, fue clave agudizar el ingenio.

Ej.: “formar una dupla de trabajo”.#ColonDePie pic.twitter.com/us0013oGj8 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 4, 2026

> Llega a préstamo sin cargo y con opción de compra del 50% del pase.



¡Con toda, Fede! #ColonDePie pic.twitter.com/4GM9JOV3dq — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 4, 2026

Rasmussen era el marcador central que pretendía Ezequiel Medrán para completar la última línea, aportando presencia física, recorrido y conocimiento de la categoría. Su arribo le brinda al entrenador una alternativa importante y mayor equilibrio defensivo, pensando en una temporada exigente.

Con esta incorporación, Colón da por cerrado uno de los puestos prioritarios del mercado y continúa ajustando detalles de cara al inicio del campeonato.