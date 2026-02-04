Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

A través de las redes sociales, Colón oficializó la incorporación del defensor Federico Rasmussen, que ya entrena con el plantel desde el lunes

4 de febrero 2026 · 19:39hs
Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Colón confirmó en las últimas horas la incorporación de Federico Rasmussen, el zaguero que el cuerpo técnico venía buscando para terminar de armar la defensa. A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida al futbolista, de 33 años, quien ya trabaja con el plantel desde el inicio de la semana.

Colón le dio la bienvenida a Federico Rasmussen

El defensor zurdo llega a Santa Fe a préstamo sin cargo y con una opción de compra por el 50% de su pase, proveniente de Godoy Cruz. Una negociación que le permite al Sabalero sumar experiencia y jerarquía en un sector clave del equipo. Una gestión que tuvo etapa y que en un momento pareció caerse. Por eso, fue clave agudizar el ingenio.

Rasmussen era el marcador central que pretendía Ezequiel Medrán para completar la última línea, aportando presencia física, recorrido y conocimiento de la categoría. Su arribo le brinda al entrenador una alternativa importante y mayor equilibrio defensivo, pensando en una temporada exigente.

Con esta incorporación, Colón da por cerrado uno de los puestos prioritarios del mercado y continúa ajustando detalles de cara al inicio del campeonato.

Diego Colotto sobre Kevin López: "Los jugadores que quieren venir a Colón y respetan eso, se quedan"

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Fuerte rechazo en Santa Fe a la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad: "Los artículos claves no están"

Inter ganó un duelo ajustado ante Torino y avanzó a las semifinales de la Copa Italia

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por golpear y asaltar a una mujer en su vivienda

Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Manchester City superó a Newcastle y pasó a la final de la Carabao Cup

Colón ya tiene día y hora para jugar contra Chaco For Ever por la 4ª fecha

Gremio avanza por Leonel Pérez ¿Se cae la venta de Juan Nardoni o se llevan dos volantes centrales?

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño