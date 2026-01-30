Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera: Toledo y Rasmussen llegan el lunes para reforzar el plantel

Siguen llegando refuerzos a Colón, suma un volante versátil y un zaguero zurdo de experiencia. Ambos arriban para revisión médica y firma en una semana clave.

Ovación

Por Ovación

30 de enero 2026 · 11:19hs
Colón acelera: Toledo y Rasmussen llegan el lunes para reforzar el plantel

Colón entra en días decisivos en el mercado de pases. Con el objetivo de fortalecer zonas puntuales del equipo, la dirigencia avanzó en las gestiones por Toledo y Rasmussen, dos futbolistas que llegarán a Santa Fe en los próximos días para completar los pasos formales y convertirse en nuevas caras del plantel profesional.

Más refuerzos para Colón: Agustín Toledo y Federico Rasmussen

El primero en arribar será Agustín Toledo, quien tiene previsto presentarse el lunes próximo para realizar la revisión médica y firmar su contrato con la institución. El mediocampista, de 25 años, viene de disputar la última temporada en Temperley, donde logró continuidad y un importante rodaje competitivo.

Nacido en Guernica el 3 de marzo de 2000, Toledo se caracteriza por ser un volante versátil, con capacidad para desempeñarse tanto como volante central como de interno. Esa polifuncionalidad es un aspecto especialmente valorado por el cuerpo técnico, que busca alternativas dinámicas en la zona media para sostener intensidad y equilibrio. Su llegada apunta a ampliar las variantes en el mediocampo, un sector clave en la idea de juego que pretende consolidar el entrenador sabalero.

LEER MÁS: Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

En paralelo, Federico Rasmussen también tiene todo acordado para sumarse a Colón y arribará la próxima semana a Santa Fe. El defensor central zurdo era una de las prioridades marcadas por Ezequiel Medrán, que buscaba reforzar la última línea con un futbolista de experiencia y presencia física.

La operación se cerró a préstamo con cargo hasta diciembre y sin opción de compra, procedente de Godoy Cruz. Rasmussen, de 33 años (nació el 4 de marzo de 1992 en Coronel Dorrego), mide 1,91 metro, un atributo que aporta solidez en el juego aéreo y fortaleza en los duelos físicos. Su perfil encaja con la necesidad de sumar un central zurdo natural, algo que el plantel no tenía en abundancia y que resulta clave para equilibrar la defensa.

Mercado de pases Colón: refuerzos en zonas clave

Con estas dos incorporaciones, Colón continúa ajustando piezas en un mercado donde la prioridad fue reforzar puestos específicos más que acumular nombres. La llegada de un mediocampista con recorrido reciente y un defensor con trayectoria responde a la intención de equilibrar juventud y experiencia dentro del grupo. Si no surgen imprevistos en las revisaciones médicas, tanto Toledo como Rasmussen se integrarán de inmediato a los entrenamientos, en una etapa donde cada día cuenta para lograr la mejor puesta a punto del equipo.

Colón Rasmussen Agustín Toledo Santa Fe
Noticias relacionadas
colon negocia la renovacion de lago y rechaza sondeos externos

Colón negocia la renovación de Lago y rechaza sondeos externos

colon tiene todo listo para sumar al mediocampista agustin toledo

Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

colon confirmo la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

¿y ahora? instituto no tendra en cuenta a kevin lopez y colon ya no lo quiere

¿Y ahora? "Instituto no tendrá en cuenta a Kevin López y Colón ya no lo quiere"

Lo último

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Último Momento
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único