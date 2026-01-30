Colón acelera: Toledo y Rasmussen llegan el lunes para reforzar el plantel

Siguen llegando refuerzos a Colón, suma un volante versátil y un zaguero zurdo de experiencia. Ambos arriban para revisión médica y firma en una semana clave.

Colón entra en días decisivos en el mercado de pases. Con el objetivo de fortalecer zonas puntuales del equipo, la dirigencia avanzó en las gestiones por Toledo y Rasmussen , dos futbolistas que llegarán a Santa Fe en los próximos días para completar los pasos formales y convertirse en nuevas caras del plantel profesional.

El primero en arribar será Agustín Toledo , quien tiene previsto presentarse el lunes próximo para realizar la revisión médica y firmar su contrato con la institución. El mediocampista, de 25 años , viene de disputar la última temporada en Temperley , donde logró continuidad y un importante rodaje competitivo.

Nacido en Guernica el 3 de marzo de 2000, Toledo se caracteriza por ser un volante versátil, con capacidad para desempeñarse tanto como volante central como de interno. Esa polifuncionalidad es un aspecto especialmente valorado por el cuerpo técnico, que busca alternativas dinámicas en la zona media para sostener intensidad y equilibrio. Su llegada apunta a ampliar las variantes en el mediocampo, un sector clave en la idea de juego que pretende consolidar el entrenador sabalero.

LEER MÁS: Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

En paralelo, Federico Rasmussen también tiene todo acordado para sumarse a Colón y arribará la próxima semana a Santa Fe. El defensor central zurdo era una de las prioridades marcadas por Ezequiel Medrán, que buscaba reforzar la última línea con un futbolista de experiencia y presencia física.

La operación se cerró a préstamo con cargo hasta diciembre y sin opción de compra, procedente de Godoy Cruz. Rasmussen, de 33 años (nació el 4 de marzo de 1992 en Coronel Dorrego), mide 1,91 metro, un atributo que aporta solidez en el juego aéreo y fortaleza en los duelos físicos. Su perfil encaja con la necesidad de sumar un central zurdo natural, algo que el plantel no tenía en abundancia y que resulta clave para equilibrar la defensa.

Mercado de pases Colón: refuerzos en zonas clave

Con estas dos incorporaciones, Colón continúa ajustando piezas en un mercado donde la prioridad fue reforzar puestos específicos más que acumular nombres. La llegada de un mediocampista con recorrido reciente y un defensor con trayectoria responde a la intención de equilibrar juventud y experiencia dentro del grupo. Si no surgen imprevistos en las revisaciones médicas, tanto Toledo como Rasmussen se integrarán de inmediato a los entrenamientos, en una etapa donde cada día cuenta para lograr la mejor puesta a punto del equipo.