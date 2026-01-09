Colón define la salida de Martín Minella y se encamina a un conflicto contractual

El entrenador de la Reserva no presentó la renuncia y Colón avanzará con su desvinculación sin acuerdo previo. El telegrama de despido llegaría el lunes.

La situación de Martín Minella en Colón quedó envuelta en un escenario tenso y con derivaciones legales. El entrenador de la Reserva no renunció a su cargo y tampoco existió un acuerdo entre las partes, por lo que la dirigencia rojinegra avanzó con la decisión de despedirlo, sin que medie una justificación formal hasta el momento.

La información fue revelada por el periodista Brian Borra , quien aclaró que el telegrama de despido sería recibido el lunes próximo , desmintiendo así las versiones que indicaban una salida consensuada o una renuncia voluntaria tras el mensaje de despedida publicado por Minella en redes sociales.

El ciclo de Martín Minella sin respaldo político

Minella había llegado a Colón en enero de 2024 para conducir la Reserva, elegido por el entonces presidente Víctor Godano. Sin embargo, no contaba con el aval de José Alonso ni del actual oficialismo, un dato clave para entender el desenlace de su ciclo en el club.

La despedida pública del entrenador generó interpretaciones erróneas en el mundo Colón, donde muchos entendieron que había dado un paso al costado. No obstante, desde el entorno del DT confirmaron que nunca existió una renuncia formal, lo que transforma la decisión del club en un despido unilateral.

Un frente legal abierto

La falta de acuerdo previo y la inexistencia de una causal explicitada abren ahora un posible conflicto contractual, que podría trasladarse al plano legal si no se logra encauzar la situación. Mientras tanto, Colón deberá resolver quién quedará al frente de la Reserva, en un contexto institucional que sigue sumando focos de tensión.

El caso Minella expone, una vez más, las fracturas internas y los cambios de rumbo en la estructura deportiva, en un momento donde el club busca orden y estabilidad puertas adentro.