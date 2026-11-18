Iván Delfino ordenó en el Brigadier López el ensayo futbolístico más importante de la semana en Colón de cara al duelo ante Morón por el Reducido.

Iván Delfino empezó a despejar el panorama de Colón de cara al partido de este sábado, a las 17.30, frente a Deportivo Morón, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

En el estadio Brigadier López, el entrenador ordenó la práctica de fútbol más importante de la semana y comenzó a perfilar la formación que buscará dar el primer paso en la serie, con arbitraje de Fabrizio Llobet.

Franco García debería seguir esperando en Colón

La principal incógnita estaba en uno de los sectores del mediocampo. Franco García volvió a tener participación en los últimos minutos del encuentro ante Midland y, por su recuperación, aparecía como una alternativa concreta para regresar a la titularidad. Sin embargo, pese a que todo hacía presumir que podía quedarse con un lugar, Delfino finalmente se inclinaría por Darío Sarmiento.

El exjugador de Estudiantes terminó el último compromiso con una molestia, aunque el cuerpo técnico lo tendría en cuenta para sostenerlo desde el arranque. En esa posición también aparece Emanuel Beltrán, pero el uruguayo arrastra una lesión muscular que lo dejó afuera de la consideración para el partido ante Midland, pese a que había sido titular en el cierre de la fase regular frente a Defensores de Belgrano. Por su parte, Ignacio Antonio viene relegado en cuanto a su actualidad futbolística.

Prensa Colón

De esta manera, el técnico apostaría por repetir los mismos once que comenzaron el partido ante Midland, con Sarmiento dentro de la formación y García como una alternativa para el desarrollo del encuentro.

En cuanto al resto del equipo, hay dos futbolistas que llegan con algunas molestias: Federico Lértora y Facundo Castet. De todas maneras, ambos evolucionarían favorablemente y no tendrían inconvenientes para estar disponibles el sábado.

Los 11 que pararía Delfino en Colón

Así, la probable formación de Colón sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

LEER MÁS: Mansilla, presidente de Morón, no dudó: "Colón es el que tiene más presión para subir"

El Sabalero se prepara para una instancia decisiva, en la que tendrá la obligación de hacerse fuerte en el Brigadier López para viajar a la revancha con un resultado que lo acerque a las semifinales. Con la intención de sostener la estructura que le permitió superar a Midland, Delfino tendría prácticamente definido el equipo, con la continuidad de Sarmiento como la principal señal que dejó el ensayo futbolístico.