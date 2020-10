"Colón puede ser primero o segundo en su zona"

Está claro que el rendimiento del Pulga fue de mayor a menor y luego de la final de la Copa Sudamericana, su nivel decayó abruptamente. Pasó de ser un indiscutido a ser un jugador cuestionado. En diálogo con TyC Sports, el jugador habló sobre el presente de Colón y también se refirió a los rumores sobre una posible salida del club.

"Vamos a llegar bien, si bien hicimos solo tres amistosos, se trabajo muchó en la parte futbolística. Acá en Santa Fe se podía hacer algunos reducidos. Pero vamos a llegar bien, obviamente que nos va a faltar el ritmo de partidos, de lo que significa jugar oficialmente. Pero estamos bien y va a hacer un lindo partido el domingo con Defensa y Justicia", comenzó expresando.

Consultado por las posibilidades de pelear el torneo que arranca respondió: "Si bien no tenemos un plantel de mucho renombre, contamos con un plantel y estamos en una zona donde podemos terminar primeros o segundos. Y después está lo que uno ve en las prácticas y la manera en que no estamos entrenando. Uno las cosas internas de los otros clubes no las sabe, más allá de lo que pueda ver o escuchar".

Para luego agregar "Creo que podemos estar ahí en ese lote de primero o segundo en el grupo y obviamente que uno se va a hacer ilusiones para salir campeón. Pero hay que ver la realidad, de que hay otros equipos que tienen mejores planteles y un presupuesto diferente. Pero también sabemos que tienen competencia internacional y nosotros vamos a jugar un solo torneo y eso nos puede facilitar las cosas".

Respecto de su futuro indicó: "Desde que llegué acá siempre dijeron que me iba y la verdad que nunca salió de mi boca decir ‘me voy de Colón' o 'me vengo a tal lugar'. Estoy esperando que empiece todo esto, tratar de terminar mi contrato con Colón de la mejor manera y después veremos que hace. Hoy estoy con la cabeza en Colón.

Por último cuando le preguntaron si en algún momento tuvo la chance de jugar en Gimnasia de La Plata dijo "No tuve contacto con Diego (Maradona) ni con la gente de él. No sé si mi representante habló con los dirigentes de Gimnasia pero yo nunca hablé con ningún dirigente de Gimnasia".