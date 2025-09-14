Colón afronta este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, visite a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira y se podrá ver por TyC Sports Play por UNO 106.3, y el minuto a minuto a través de UNO Santa Fe.
Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)
Por Ovación
14 de septiembre 2025 · 15:05hs
Formaciones de Talleres (RE) y Colón
Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.
Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Pablo Comelli.
Árbitro: Gonzalo Pereira.