Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón visita, a las 15.30, a Talleres (RE) con la meta de sumar para su sellar su lugar en la Primera Nacional, en la fecha 31 del grupo B. Formaciones

14 de septiembre 2025 · 15:05hs
Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón afronta este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, visite a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira y se podrá ver por TyC Sports Play por UNO 106.3, y el minuto a minuto a través de UNO Santa Fe.

Formaciones de Talleres (RE) y Colón

Talleres (RE): Damián Tello; Facundo Infante, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Luciano Zannier, Nelson Acevedo, Sebastián Gallardo, Franco Vedoya; Martín Batallini y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.

Colón: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Pablo Comelli.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

¿a seguir a colon por radio? dudas en el streaming para el partido entre talleres (re)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

la racha que busca cortar colon en la batalla de remedios de escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

colon llegara con varios jugadores condicionados al duelo clave ante talleres (re)

Colón llegará con varios jugadores condicionados al duelo clave ante Talleres (RE)

Jorge Vivaldo manifestó estar dolido por el presente de Colón.

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

