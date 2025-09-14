Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón visita, a las 15.30, a Talleres (RE) con la meta de sumar para su sellar su lugar en la Primera Nacional, en la fecha 31 del grupo B. Formaciones

Colón afronta este domingo un partido determinante en su camino por sostenerse en la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, visite a Talleres (RE) en el estadio Pablo Comelli, por la 31ª fecha de la Zona B. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira y se podrá ver por TyC Sports Play por UNO 106.3, y el minuto a minuto a través de UNO Santa Fe.