Colón quiere estirar su gran arranque ante Chaco For Ever en el Brigadier López

Colón, que viene de un resonante triunfo ante Mitre como visitante, recibirá desde las 21.30 a Chaco For Ever, por la Zona B de la Primera Nacional.

BColón recibirá este domingo a Chaco For Ever, con el objetivo de sumar una nueva victoria que lo consolide como líder de la Zona B de la Primera Nacional, en uno de los partidos que se desarrollarán por la cuarta jornada.

El partido entre Colón y Chaco For Ever arrancará a las 21.30, se desarrollará en el Brigadier López, será controlado por Pablo Giménez, y se vivirá minuto a minuto por UNO Santa Fe y UNO 106.3. TyC Sports televisará el encuentro.

Colón arrancó a paso firme el certamen, más allá que en el debut ante Temperley en el Brigadier López no pasó del empate 0-0. Sin embargo, en su segunda presentación, también como local, impuso condiciones ante un rival directo como Nueva Chicago, a quien le ganó por 2-1. En tanto que hace una semana pisó fuerte en Santiago del Estero, donde en su primera salida le ganó a Mitre por 1-0.

Alan Forneris.jpeg Prensa Colón

De cara a este partido, el DT Ariel Pereyra le dará confianza a los mismos jugadores que salieron a jugar en la fecha anterior, y le dará rodaje al sistema 5-3-2, más allá que buscará mayor profundidad y peso ofensivo con Christian Bernardi y José Barreto, quien jugará decididamente como delantero, secundando a Emmanuel Gigliotti.

Se destacan en la lista de concentrados los regresos de Gonzalo Bettini, quien superó un inconveniente físico, y el paraguayo Jorge Sanguina, quien se perdió el choque ante Mitre por un problema gastrointestinal.

Cómo llega Chaco For Ever al duelo ante Colón

En cuanto al equipo, Ricardo Pancaldo tendrá que hacer dos variantes obligadas en Chaco For For Ever por las lesiones de Santiago Valenzuela (desgarro) y Santiago Úbeda (contractura). Por ellos ingresarán Juan Manuel Carrizo y Maximiliano Romero (recuperado de una sobrecarga). Si bien "Maxi" Romero es defensor (la temporada pasada jugó de "4") y no un "5" tradicional, el DT lo probó en la semana allí y decidió apostar por él para el 4-1-4-1.

A For Ever le hicieron un solo gol en el torneo (en la derrota 1-0 ante Estudiantes), con base en la buena labor defensiva de Canuto, Rosales, Barbieri, Silvera y Luque. En el medio seguirán en el 11 por las bandas Marinucci y Perinciolo y de interno izquierdo la zurda de Obregón.

Ricardo Pancaldo For Ever.jpg

Y de referencia, el goleador Matías Romero, que ya marcó tres tantos en los dos partidos en los que les tocó actuar. Además viajaron Nicolás Caprio, David Valdez, Ramiro Fernández, Joaquín Jara, Robertino Seratto, Brian Guerra, Joaquín Mateo, Mateo Díaz Chaves y Lucas Rebecchi.

Posibles formaciones de Colón y Chaco For Ever

Colón: Marcos Díaz; Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Brian Negro; Facundo Sánchez, Nicolás Talpone, Alan Forneris y Facundo Castet; Christian Bernardi; José Barreto y Emmanuel Gigliotti. DT: Guillermo Pereyra.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri, Mathias Silvera y Alan Luque; Maximiliano Romero; Leonardo Marinucci, Juan Manuel Carrizo, Brandon Obregón y Franco Perinciolo; Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Giménez.

Asistentes: Juan M. González y Sebastián Osudar.

Cuarto árbitro: César Ceballos.

Hora de inicio: 21.30.

Televisa: TyC Sports.

Fuente: con información de Diario Norte