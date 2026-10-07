Colón recupera a Matías Muñoz y Delfino prepara el equipo para visitar a Mitre

El mediocampista cumplió la suspensión y volverá a estar disponible, mientras Lértora terminó con molestias.

Colón comienza a delinear el equipo que enfrentará este domingo a Mitre en Santiago del Estero. La principal novedad pasa por el regreso de Matías Muñoz, quien ya cumplió la fecha de suspensión. En contrapartida, Federico Lértora no pudo completar los entrenamientos y dejaría su lugar en el mediocampo para el regreso del volante.

Muñoz vuelve y Lértora es duda

Después de cumplir la jornada de suspensión, Matías Muñoz está nuevamente a disposición del cuerpo técnico y se perfila para recuperar su lugar entre los titulares. El volante sería una de las modificaciones que tendrá el equipo respecto de la última presentación.

La otra variante estaría obligada por la situación de Federico Lértora. El mediocampista no pudo completar los trabajos y, si bien habrá que esperar su evolución, todo indica que no estaría desde el arranque ante Mitre. En ese caso, Muñoz ocuparía su lugar.

Mientras tanto, se espera que Pier Barrios pueda estar nuevamente disponible para el próximo compromiso. En cambio, Franco García y Matías Budiño serán bajas para el viaje a Santiago del Estero.

El posible equipo para enfrentar a Mitre

Con las variantes observadas, el equipo que aparece como principal candidato para comenzar el partido es: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Facundo Castet e Ignacio Antonio; Matías Muñoz y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

El plantel tendrá una última jornada de preparación este viernes por la mañana. Luego quedará todo listo para el traslado hacia Santiago del Estero, que se realizará el sábado, en la previa del encuentro correspondiente al domingo.

El cuerpo técnico todavía aguardará la evolución de Lértora y la situación de Barrios antes de confirmar definitivamente la formación, pero el regreso de Muñoz ya aparece como una de las novedades importantes de Colón para este partido.