Delfino pretende mantener la base de Colón para enfrentar a Morón, pero analiza cuatro alternativas para definir quién ocupará el sector derecho del mediocampo.

Iván Delfino comienza a definir el equipo de Colón para enfrentar a Deportivo Morón por el Reducido de la Primera Nacional. Aunque su intención es mantener prácticamente la misma formación, todavía existe una incógnita en la mitad de la cancha. Cuatro futbolistas aparecen como candidatos para ocupar el sector derecho, una posición que el entrenador deberá resolver en los próximos entrenamientos.

Delfino mantiene una incógnita en la mitad de la cancha

La idea del cuerpo técnico es apostar por la continuidad de la estructura que viene utilizando el Sabalero, evitando modificaciones importantes en una instancia decisiva de la competencia. Sin embargo, el costado derecho del mediocampo todavía no tiene un dueño confirmado.

Una de las posibilidades es que Darío Sarmiento continúe entre los titulares, respaldado por la confianza que el entrenador le viene otorgando. Su capacidad para desequilibrar y generar situaciones ofensivas representa una alternativa interesante para el funcionamiento del equipo.

Otra opción es Franco García, aunque su presencia dependerá de cómo responda físicamente. Si logra ponerse en condiciones luego de su lesión, el futbolista podría meterse nuevamente en la consideración del entrenador para ocupar ese sector.

De esta manera, Delfino deberá evaluar tanto el rendimiento futbolístico como el estado físico de sus dirigidos antes de tomar una decisión.

Beltrán y Antonio, las otras alternativas que analiza el entrenador

La disputa por el puesto no se limita a Sarmiento y García. Beltrán e Ignacio Antonio también aparecen como posibilidades para completar la mitad de la cancha.

En el caso de Antonio, su inclusión podría darle al equipo mayor presencia en la recuperación y un perfil más equilibrado en el mediocampo. Beltrán, por su parte, representa otra variante que el cuerpo técnico tiene a disposición para modificar las características de ese sector.

La elección estará vinculada con el planteo que Delfino pretenda desarrollar frente a Deportivo Morón, un adversario que llega fortalecido por sus antecedentes y que cuenta con ventaja deportiva en la eliminatoria.

Por ahora, la intención es cambiar lo menos posible y sostener la columna vertebral del equipo. La principal incógnita pasa por determinar quién acompañará al resto de los mediocampistas desde el arranque.

Con cuatro candidatos para una sola posición, Delfino tendrá que tomar una decisión importante para afrontar una serie en la que Colón buscará seguir avanzando hacia el objetivo del ascenso.