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Preocupación en Colón: Lértora quedó al margen del entrenamiento y Delfino tomó recaudos

El mediocampista no intervino en el ensayo de Colón por una molestia física. Muñoz ocupó su lugar, aunque confían en que llegue al duelo ante Mitre.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 15:31hs
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Preocupación en Colón: Lértora quedó al margen del entrenamiento y Delfino tomó recaudos

Colón tuvo este miércoles un entrenamiento que dejó una situación para seguir de cerca. Federico Lértora no formó parte del trabajo futbolístico debido a una molestia y el cuerpo técnico decidió no exponerlo. En principio, el volante no tendría inconvenientes para estar disponible el domingo frente a Mitre.

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Una ausencia que encendió las alarmas

La decisión de Iván Delfino de apartar momentáneamente a Lértora del ensayo generó atención, principalmente por el peso que tiene el mediocampista dentro del equipo. El entrenador prefirió actuar con cautela y evitar cualquier exigencia que pudiera complicar su estado físico.

En su lugar apareció Matías Muñoz, quien ya está nuevamente en condiciones de jugar después de haber cumplido la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. De esta manera, el exvolante volvió a tener minutos con el equipo que realizó la práctica de fútbol.

Sin embargo, su presencia en el once que ensayó Delfino no debe interpretarse como una confirmación de que será titular en Santiago del Estero. La situación de Lértora será evaluada durante los próximos entrenamientos y, si responde favorablemente, todo indica que recuperaría su lugar.

Delfino no quiere correr riesgos antes de Mitre

El contexto llevó al entrenador a manejar con cuidado los tiempos. Con varios días todavía por delante antes del compromiso ante Mitre, la intención es que Lértora pueda recuperarse de la molestia y llegar en condiciones óptimas al encuentro.

El mediocampista viene siendo una alternativa importante para el funcionamiento de Colón y también tuvo incidencia en la última victoria ante Estudiantes de Buenos Aires. En el 1-0 conseguido en el Brigadier López, participó de la acción que terminó con el gol en contra de Jorge Benítez.

Su recuperación será seguida con atención por el cuerpo técnico, especialmente porque el Sabalero atraviesa una etapa determinante de la competencia. Colón marcha quinto en la Zona A y busca conservar una ubicación favorable de cara al Reducido.

En ese escenario, Delfino entiende que no es momento de asumir riesgos innecesarios. La prioridad pasa por tener a todos sus futbolistas disponibles para la recta final y, por eso, Lértora fue cuidado durante la práctica.

Por ahora, el panorama es alentador y no se considera que el volante esté descartado para el próximo compromiso. La evolución durante las siguientes jornadas será determinante para saber si vuelve a entrenarse con normalidad y recupera su lugar.

Colón enfrentará a Mitre este domingo desde las 17 en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Primera Nacional. El equipo buscará sumar nuevamente para sostenerse en la pelea de arriba y llegar fortalecido al Reducido.

Colón Lértora Delfino
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