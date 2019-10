Colón sabe que dramatizar le puede jugar en contra anímicamente por la eliminación de la Copa Argentina y por eso no se detiene y ya da vuelta la página para enfocarse en el encuentro del lunes venidero en Santa Fe, desde las 21.20, ante Godoy Cruz por la 10ª fecha de la Superliga.

Fue un golpe inesperado quedar al margen ante Estudiantes de Buenos Aires. Más que nada por las expectativas que había y que se trataba de un rival del ascenso –el mejor de todos–, pero la realidad es que las diferencias en la cancha se vieron en cuenta gotas y luego el destino esta vez no le dio la derecha en los penales.

Está más que claro que no debe ser sencillo abstraerse de la final que se viene de la Copa Sudamericana el 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción, pero la realidad es que antes hay compromisos de tamaña relevancia y la relajación no es una buena consejera. Entonces, el plantel quiere superar el mal trago y mentalizarse en obtener los tres puntos.

colon 1.jpg

Enfrente estará uno de los rivales más flojos, pero tampoco es algo para confiarse ni mucho menos. Si bien es prematuro pensar en un equipo equipo, se cae de maduro que habrá variantes. Aún existen dudas en ambos laterales. Ante Unión, Alex Vigo la pasó mal y por eso el DT Pablo Lavallén dispuso que ingrese en esta ocasión Gastón Díaz, pero también falló y da la sensación que no hay certezas de quién podría ocupar el puesto. ¿Fenando Zuqui? Ya se desempeñó en esa posición, pero se sabe que no es su lugar natural.

Mientras que por izquierda fue idéntico: Gonzalo Escobar no anduvo bien y dispuso que Marcelo Estigarribia sea el tradicional tres. Puede cumplir, pero a esta altura de su carrera ya pasa a ser un valor más cerebral. Factores que el cuerpo técnico debe ajustar pensando en todo lo que hay en juego.

Wilson Morelo.jpg Prensa Colón

Arriba es probable que recupere su lugar el colombiano Wilson Morelo para hacer dupla con Luis Rodríguez, que no se tiene del todo cómodo como falso nueve. El 4-4-2 que se presume sería el ideal, pero atendiendo a cómo pretende moverse Lavallén eso se modifica constantemente.

Por lo pronto, no habrá libre y el plantel concentrará después del entrenamiento del domingo por la mañana en el predio Ciudad Fútbol. Vale resaltar que los cambios del partido disputado en Paraná fueron más que nada por cansancio y no hay que mencionar sobre lesionados. Gabriel Esparza hacía varias semanas que no tenía esta cantidad de minutos y por eso terminó fatigado; en tanto Christian Bernardi terminó fundido.

Christian Bernardi.jpg Prensa Colón

Así y todo, no tienen problemas de estar a disposición del técnico. El único que trabaja diferenciado es el uruguayo Mauro Da Luz, que sufrió un esguince de rodilla. Se vienen días cargados de balances y laburo para intentar dejar los tres en el Brigadier López para volver a inflar un promedio que está casi en rojo.