Colón se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe

Los pibes de Colón se tomaron revancha de la final de la Copa Santa Fe perdida en 2018 ante Unión de Sunchales, a quien derrotaron por penales por 7-6, en La Fortaleza del Bicho, tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. En las semifinales el Sabalero chocará con Sportivo Las Parejas.

El primer partido será el próximo sábado 20 de julio en Las Parejas, en tanto que la revancha se disputará el 10 de agosto en el estadio Brigadier Estanislao López.

El Bicho Verde, quien se está armando para el Torneo Federa A, salió a jugarle de igual a igual al Sabalero, que venía de vencer a Argentino, en San Carlos, con el gol de Tomás Sandoval. Hizo algo más el dueño de casa en la primera parte del juego, sobre todo entre los 15 y 30 minutos.

Por su parte, fue muy flojo lo que mostró el Sabalero, que se paró 4-1-4-1, con Meza proyectándose un poco más que Quiroz,mientras que Espíndola y sobre todo Garcés abusaron demasiado del pelotazo. Moschión fue el volante de recuperación, mientras que Hernández y Farioli fueron cambiando de lado, Zurbriggen y Pierotti en tanto arrancaron por el medio, y arriba estuvo un solitario Sandoval.

El único que hizo algo diferente, con mucho empuje y ganas, fue Mateo Hernández, con lo cual Colón no llegó nunca con peligro al arco defendido por Leonardo Sánchez. En ataque se vio a un equipo inofensivo, con poco juego.

Por su parte, atrás no pasó demasiados sobresaltos ya que el Bicho Verde recién se está armando y fue más que evidente la falta de funcionamiento y conocimiento entre sus jugadores.

La única jugada de peligro de la etapa inicial fue a los 13' con un remate desde afuera del área de Aquirre que sacó Hass al córner, mientras que también hubo sin demasiado riesgo un cabezazo de Zbrum y un disparo de Valdivia sin dirección.

Así se fue un primer tiempo de discreto para abajo, pero quedó en claro que más allá que hay varios pibes sabaleros que parecen pedir pista todavía les resta mucho trecho para tener la chance de ganarse un lugar en el equipo de Pablo Lavallén.

En el inicio del complemento fue nuevamente el local el que impuso condiciones, quien avisó con un remate de Martín Rodríguez, que se fue al córner.

Nuevamente la tuvo Rodríguez por la derecha, quien envió el centro para Valdivia pero le pegó apurado y mal y se lo perdió frente a Hass. Llegó la respuesta de Colón, tras una gran acción de Meza, donde Sandoval y Hernández estuvieron muy cerca de abrir el marcador.

Otra vez avisó Colón con una gran acción de Pierotti, quien fue derribado y el árbitro Nazareno Arasa cobró infracción, tras la cual llegó un centro al área que derivó en una buena intervención del arquero Torres.

Pierotti volvió a aparecer y comenzó a generar una sociedad con Farioli, que complicó a la defensa local. Pero respondió el local con un remate largo del arquero Torres a los 26', llegó la la apertura de Zrum para Rodríguez, derivó en el centro al corazón del área pero el remate de Franco Cimino terminó en el córner.

Luego llegó lo mejor del local, que con mucho oficio metió contra un arco al joven equipo sabalero. Pero recién sufrió a los 37' con un centro desde la derecha para Cimino, quien cabeceó sin marca y la pelota se fue apenas desviada.

Otra vez la tuvo el Bicho Verde con un centro desde la derecha para Miguel Yuste, que mandó la pelota de cabeza muy cerca del palo izquierdo de Joaquín Hass.

Pero ya no hubo tiempo para más, a Unión no le alcanzó con la arremetida del final ante un Colón que fue muy opaco, que mostró debilidades defensivas en el final, y que desde el juego no dejó mucho para rescatar.

Sin embargo, tuvo mejor puntería en la definición por penales y a pesar de haber arrancado en desventaja por el disparo que falló Tomás Sandoval, Tomás Hass se convirtió en héroe y le atajó el penal a Matías Valdivia, para que el Sabalero se meta en las semifinales, donde chocará con Sportivo Las Parejas.

Embed Colón venció por penales a Unión de Sunchales y enfrentará a Sportivo Las Parejas en semifinales de la Copa Santa Fe. pic.twitter.com/k2rYKIJiFU — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 14 de julio de 2019

Síntesis

Unión de Sunchales (0) -6-: 1-Leonardo Torres; 4-Francisco Giubergia, 2-Jonathan Paiz, 6-Miguel Yuste y 3-Lucas Pruzzo; 8-Álvaro Aguirre, 5-Mateo Castellano, 7-Martín Rodríguez y 11-Franco Cimino; 9-Matías Zbrum y 10-Matías Valdivia. DT: Marcelo Milanese.

Colón (0) -7-: 1-Joaquín Haas; 4-Eric Meza, 2-Facundo Garcés, 6-Bruno Espíndola y 3-Franco Quiroz; 8-Santiago Pierotti y 5-Tomás Moschión; 7-Mateo Hernández, 11-Juan Cruz Zurbriggen y 10-Brian Farioli; y 9-Tomás Sandoval. DT: Pablo Bovaneri.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 23' Diego López x Álvaro Aguirre (US); 24' Sebastián Malimberni x Juan Cruz Zurbriggen (C); 31' Facundo Taborda x Brian Farioli (C); Wilson Ruiz Díaz x Mateo Hernández (C) y 42' Facundo Cabral x Martín Rodríguez (US);

Amonestados: Valdivia (US); Farioli, Hernández, Zurbriggen, Sandoval, Quiroz (C).

Definición por penales: Anotaron para Unión: Zbrum, Cabral, López, Yuste, Paiz, Castellano. Marcaron para Colón: Quiroz, Espíndola, Garcés, Malimberni, Meza, Pierotti, Moschión. El remate de Sandoval (C) pegó en el travesaño. Cimino (US) desvió su disparo. Hass (C) le atajó el remate a Valdivia (US).

Estadio: Fortaleza del Bicho.

Árbitro: Nazareno Arasa.