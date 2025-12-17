Colón se mueve por el gol: Bonansea la prioridad, Junior Arias la opción

Colón se mueve en el mercado con un objetivo claro para el ataque. Alan Bonansea es la prioridad, mientras que desde Chile surge la alternativa de Junior Arias.

Colón empezó a mover fichas y el refuerzo ofensivo ya tiene nombre y apellido. Según información de Radio Gol (FM 96.7), la dirigencia sabalera apunta todos los cañones a Alan Bonansea como principal objetivo para potenciar el frente de ataque de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. El delantero, de buen presente en Patronato, reúne el perfil que el cuerpo técnico considera ideal para liderar la ofensiva.

Bonansea, de 29 años, 1,91 metro de altura y nacido en Villa Gobernador Gálvez, viene de ser uno de los atacantes más confiables del torneo. En la última campaña disputó 31 partidos en la fase regular, marcó 11 goles y entregó dos asistencias, con 2.758 minutos en cancha, además de completar los 90 minutos en el Reducido que jugó el conjunto entrerriano.

En el análisis interno de Colón, su nombre aparece como prioridad absoluta: potencia física, experiencia en la categoría y eficacia en el área son atributos que el club busca para dar un salto competitivo.

Junior Arias, la alternativa que toma fuerza

En paralelo, y siempre de acuerdo a Radio Gol, si la negociación por Bonansea no prospera, Colón ya tiene un plan alternativo. Se trata del delantero uruguayo Junior Arias, quien viene de actuar en Palestino de Chile y aparece como una opción que gusta por recorrido y rendimiento reciente.

Arias cerró la temporada con 42 partidos oficiales, repartidos entre el torneo local y las copas, en los que convirtió 9 goles y sumó 1 asistencia, acumulando 1.759 minutos en cancha. En la liga chilena disputó 28 encuentros y marcó 6 goles, mientras que en la Copa Sudamericana aportó 1 tanto y 1 asistencia en 8 presentaciones. Además, en la Copa Chile anotó 2 goles en 6 partidos, mostrando regularidad en distintos frentes.

El mercado se acelera

Colón entiende que necesita gol y jerarquía para afrontar una temporada exigente y por eso no quiere dilatar decisiones. Bonansea es el nombre que encabeza la lista, pero Arias aparece como una alternativa concreta y viable, en caso de que las tratativas principales se estanquen.

Con la pretemporada cada vez más cerca, el Sabalero aprieta el acelerador y define su hoja de ruta. El mensaje es claro: el “9” llegará, y el objetivo es que sea una pieza que marque diferencias desde el inicio del campeonato.