Fernando Nogara, el plan B que gana fuerza en Colón para reordenar las inferiores

Ante las dudas en el armado del nuevo esquema formativo, el nombre de Fernando Nogara toma protagonismo en Colón. Qué pasó con Kevin Marcogiusseppe.

17 de diciembre 2025 · 09:05hs
Mientras Colón se encamina a definir este miércoles la nueva estructura de sus divisiones inferiores, un nombre empieza a ganar terreno puertas adentro: Fernando Nogara. El entrenador santafesino aparece como una alternativa concreta dentro del rediseño que prepara el club, especialmente si finalmente se desactiva la llegada de Kevin Marcogiusseppe.

La dirigencia trabaja en un cambio profundo del área formativa, con la intención de abandonar soluciones coyunturales y avanzar hacia un modelo integral, con una idea de juego unificada, criterios de trabajo comunes y un proyecto de largo plazo. En ese esquema, el perfil de Nogara encaja por trayectoria, conocimiento del rubro y capacidad de gestión.

Un recorrido amplio y específico

Nogara tiene 49 años, nació en Santa Fe y cuenta con un extenso camino en el fútbol formativo y profesional, tanto en Argentina como en el exterior. Sus primeros pasos fueron en Gimnasia, y luego integró el trabajo en Estudiantes de La Plata, donde estuvo vinculado directamente a las divisiones inferiores.

Más tarde desarrolló una etapa clave en Atlas de México, donde se desempeñó durante cuatro años como coordinador de menores, una experiencia que le aportó herramientas organizativas y una mirada integral sobre la formación de futbolistas.

De regreso en Sudamérica, fue asistente de Claudio Vivas en Racing, además de cumplir el mismo rol en Instituto de Córdoba. Posteriormente trabajó junto a Javier Torrente en Newell’s Old Boys y en Cobreloa de Chile, ampliando su recorrido en contextos competitivos diversos.

Experiencia internacional y selecciones

El currículum de Nogara incluye también pasos por el fútbol peruano, donde fue director técnico de Unión Comercio y Sport Rosario, además de trabajar como asistente de Daniel Ahmed en Sporting Cristal. En 2022, dirigió a Deportivo Llacabamba, sumando otra experiencia como entrenador principal.

Uno de los hitos de su carrera fue su labor al frente de la Selección Sub 20 de Perú en el Campeonato Sudamericano 2017, una competencia que refuerza su perfil ligado al desarrollo juvenil y al trabajo en procesos formativos.

Una definición inminente

En Colón entienden que la Reserva y las inferiores son claves para reconstruir el proyecto deportivo. Por eso, el análisis de perfiles no se limita a lo inmediato, sino a la capacidad de sostener una idea en el tiempo. Nogara reúne ese ADN: formación, planificación y experiencia en estructuras complejas.

Si finalmente se le baja el pulgar a Marcogiusseppe, Fernando Nogara podría transformarse en una pieza central del nuevo esquema formativo sabalero. La decisión está próxima y marcará el rumbo de un área que Colón considera estratégica para su futuro.

